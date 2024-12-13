Generador de Vídeos de Formación con Avatar de IA para un Aprendizaje Atractivo

Crea fácilmente contenido de formación impactante. Convierte guiones en vídeos dinámicos usando nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una explicación dinámica de características de producto de 45 segundos dirigida a equipos de ventas y marketing. El estilo visual debe ser moderno y nítido, utilizando un avatar de IA seguro para articular detalles complejos con claridad, apoyado por una voz en off enérgica. Este vídeo atractivo se puede generar rápidamente utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde un guion, transformando texto simple en una narrativa convincente para un generador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo conciso de actualización de cumplimiento de 30 segundos para todos los empleados, asegurando que todos estén informados sobre las nuevas políticas. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, con un avatar de IA que hable claramente entregando información clave. Los avatares de IA de HeyGen, combinados con Subtítulos/captions automáticos, garantizan claridad y accesibilidad, mejorando el impacto de estos vídeos de calidad de estudio.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de comunicaciones internas de 60 segundos diseñado para equipos de comunicación interna para fomentar la cultura y la moral de la empresa. El estilo visual debe ser vibrante y edificante, combinando visuales personalizados de la biblioteca de medios/soporte de stock con un cálido avatar de IA transmitiendo los valores de la empresa. Aprovechar una plataforma de vídeo de IA como HeyGen permite personalizar vídeos de IA para resonar profundamente con la audiencia.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación con Avatar de IA

Crea vídeos de formación atractivos y profesionales sin esfuerzo con avatares de IA, transformando texto en contenido visual dinámico.

1
Step 1
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu marca y entregar tu contenido de formación de manera efectiva.
2
Step 2
Añade tu Guion de Formación
Introduce tu guion de formación y nuestra plataforma convertirá tu texto en un discurso de sonido natural para tu avatar de IA elegido.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo con plantillas predefinidas, añade medios relevantes y ajusta las voces en off para que coincidan con el tono y estilo deseados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo de formación de alta calidad en varios formatos de aspecto, luego descárgalo o compártelo fácilmente a través de tus plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Maximiza la Efectividad de la Formación

Impulsa un mayor compromiso de los aprendices y retención de información creando vídeos de formación de IA dinámicos e interactivos con avatares personalizados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos personalizados con avatares de IA?

El generador de avatares de IA de HeyGen permite a los usuarios diseñar su propio avatar o aprovechar avatares realistas de una vasta biblioteca para crear vídeos de calidad profesional. Puedes personalizar estos avatares de IA y darles vida con texto a vídeo de IA, generando vídeos atractivos de manera rápida y eficiente.

¿Ofrece HeyGen una forma intuitiva de producir vídeos de formación de calidad de estudio?

Sí, HeyGen proporciona una plataforma de vídeo de IA fácil de usar, específicamente diseñada para crear vídeos de formación de calidad de estudio. Los usuarios pueden aprovechar plantillas predefinidas y una interfaz sencilla para transformar texto en vídeo, haciendo el proceso eficiente incluso sin habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Qué características creativas avanzadas ofrece HeyGen para mejorar la creación de vídeos de IA?

HeyGen ofrece características robustas para personalizar vídeos de IA, incluyendo generación avanzada de voz en off y clonación de voz para crear audio único. Además, puedes utilizar características de localización, subtítulos y controles de marca para asegurar que tus vídeos de IA resuenen con una audiencia global.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen ser utilizados para varios tipos de contenido más allá de la formación?

Absolutamente, los versátiles avatares de IA de HeyGen son perfectos para crear una amplia gama de contenido, incluyendo explicaciones de productos, campañas de marketing y contenido generado por usuarios (UGC). Las capacidades de la plataforma se extienden a producir avatares de vídeo diversos adecuados para cualquier necesidad de comunicación profesional.

