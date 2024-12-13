Generador de Vídeos Publicitarios con Avatares de IA: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente

Crea anuncios de vídeo atractivos más rápido con avatares de IA realistas y una potente generación de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para marcas de comercio electrónico y gerentes de producto que buscan demostraciones impactantes, imagina un vídeo explicativo de 45 segundos que muestre la creación sin esfuerzo de explicativos de productos cautivadores utilizando Avatares de IA Realistas. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y visualmente atractivo, utilizando paletas de colores brillantes y una voz en off clara y articulada. Enfatiza las robustas Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y Subtítulos/captions para una mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo vibrante de 15 segundos diseñado para creadores de contenido en redes sociales e influencers, demostrando lo fácil que es generar contenido dinámico. El estilo visual debe involucrar un montaje rápido de diversos avatares de IA ofreciendo consejos rápidos o llamadas a la acción atractivas, perfectamente sincronizado con música de fondo de moda y animada. Resalta el potente soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales ricos y la conveniencia de Redimensionamiento de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo educativo de 60 segundos para aspirantes a creadores de vídeo y entusiastas de la tecnología, ilustrando el proceso sencillo de crear una experiencia de Generador de Avatares de IA. El tono del vídeo debe ser amigable y alentador, con un recorrido visual limpio y paso a paso y una voz en off calmada y clara. Muestra el proceso de creación de avatares de IA de HeyGen junto con su eficiente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, enfatizando lo simple que es dar vida a un personaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos Publicitarios con Avatares de IA

Transforma tu proceso creativo de anuncios generando vídeos atractivos con avatares de IA realistas de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA profesionales y realistas para ser el presentador en tu vídeo publicitario.
2
Step 2
Crea tu Guion y Voz en Off
Introduce tu texto publicitario, luego genera una voz en off natural o clona una voz para narrar tu guion.
3
Step 3
Personaliza y Mejora los Visuales
Mejora tu vídeo publicitario eligiendo entre varias plantillas, añadiendo música de fondo e incorporando medios relevantes.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Anuncio
Produce tu vídeo publicitario de alta calidad con avatar de IA y expórtalo en los aspectos de relación deseados para diferentes plataformas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente

Transforma testimonios de clientes en vídeos de IA convincentes, construyendo confianza y credibilidad con narrativas auténticas y atractivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creatividad en anuncios de vídeo con avatares de IA?

HeyGen te permite crear anuncios ganadores con IA aprovechando avatares de IA realistas y personalizados. Genera vídeos de marketing atractivos y explicativos de productos directamente desde texto, asegurando Actores de IA cautivadores para tu marca.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA intuitivo para todos los creadores de contenido?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de alta calidad con un editor de vídeo de IA intuitivo, ofreciendo una amplia gama de plantillas y herramientas de AI Studio. Puedes generar vídeos profesionales para marketing, explicativos de productos y contenido en redes sociales sin habilidades de edición complejas.

¿Puedo crear mi propio avatar de IA personalizado e integrar elementos de marca dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite crear tu propio Avatar de IA personalizado, asegurando que la identidad única de tu marca brille. Incorpora ropa de marca y mantén elementos visuales consistentes en todos tus vídeos de alta calidad.

¿HeyGen admite la creación eficiente por lotes y la localización multilingüe para contenido de vídeo?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de creación de vídeos por lotes para optimizar tu flujo de trabajo para vídeos de marketing y contenido en redes sociales. Además, su robusto soporte de localización te permite generar fácilmente vídeos en múltiples idiomas, ampliando tu alcance global.

