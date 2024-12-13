Creador de Anuncios de Vídeo con IA: Crea Anuncios de Vídeo Altamente Convertibles
Transforma tus guiones en anuncios de vídeo atractivos y de alto rendimiento al instante con funciones avanzadas de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para agencias de marketing que buscan escalar su producción de anuncios, visualiza un vídeo profesional y elegante de 45 segundos. Debe resaltar diversos 'Avatares de IA' en diferentes entornos, transmitiendo un mensaje de eficiencia y personalización. Una voz en off confiada y profesional con un sutil fondo musical inspirador guiará a la audiencia sobre cómo los 'Plantillas y escenas' de HeyGen ayudan a las agencias a producir 'Anuncios de IA' de alta calidad rápidamente.
¿Eres un creador de contenido o emprendedor en solitario que busca producir anuncios de vídeo auténticos pero pulidos? Crea un vídeo de 60 segundos con un toque auténtico y generado por el usuario, presentando superposiciones de texto dinámicas y diferentes proporciones de aspecto para distintas plataformas. Una voz en off amigable y atractiva, junto con música de tendencia, ilustrará cómo las capacidades de 'creador de anuncios de vídeo en línea', como 'Redimensionamiento de proporciones y exportaciones' y 'Subtítulos/captions', empoderan a los creadores para llegar a audiencias más amplias.
¿Cansado del aumento de 'costos de producción' para tus anuncios de vídeo? Crea un vídeo convincente de 30 segundos para empresas enfocadas en la reducción de costos sin comprometer la calidad. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, centrándose en escenarios de problema/solución. Una voz en off autoritaria enfatizará el valor de usar 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y 'Avatares de IA' en un 'creador de anuncios de vídeo con IA' para lograr resultados de alta calidad de manera eficiente y asequible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo con IA de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos publicitarios efectivos con IA, diseñados para captar la atención y generar resultados para tus campañas.
Crea Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo clips de vídeo atractivos para plataformas sociales, perfectos para campañas publicitarias e iniciativas de reconocimiento de marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo atractivos?
El creador de anuncios de vídeo con IA de HeyGen te permite generar anuncios de vídeo impresionantes y de alto rendimiento. Puedes aprovechar plantillas dinámicas y llamativas, integrar avatares de IA hiperrealistas y añadir efectos y música atractivos para crear anuncios que capturen la atención de tu audiencia.
¿Qué activos creativos y opciones de personalización ofrece HeyGen para la producción de anuncios?
HeyGen ofrece una rica gama de activos creativos, incluidos Avatares y Actores de IA, y una biblioteca de plantillas. Puedes personalizar tu anuncio con los colores de tu marca, usar indicaciones de texto para generar guiones e integrar elementos de llamada a la acción para un mensaje efectivo.
¿HeyGen admite varios formatos y dimensiones de anuncios de vídeo?
Sí, HeyGen, como creador de anuncios de vídeo en línea, admite múltiples formatos y dimensiones de anuncios para diferentes plataformas sociales. Puedes adaptar fácilmente tus anuncios de vídeo con IA utilizando el redimensionamiento de proporciones y asegurarte de que estén optimizados para cada ubicación.
¿Cómo simplifica HeyGen el flujo de trabajo de creación de anuncios de vídeo?
HeyGen simplifica el flujo de trabajo de creación de anuncios de vídeo con su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Esto permite una creación de anuncios ultrarrápida, permitiéndote personalizar contenido con avatares de vídeo de IA y guiones de manera eficiente.