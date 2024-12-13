Generador de Vídeos Publicitarios AI en Línea para Campañas de Alto Impacto

Crea anuncios ganadores y aumenta el compromiso al instante aprovechando avatares AI realistas y potentes herramientas impulsadas por AI.

468/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo publicitario de 15 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan promocionar rápidamente sus servicios en redes sociales. El estilo visual y de audio es animado y atractivo, con cortes rápidos y música de fondo vibrante, asegurando una atención inmediata. Aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen, este Creador de Anuncios AI puede generarse directamente a partir de un guion de texto a vídeo, haciendo que la creación de anuncios sea sencilla y rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un inspirador anuncio de vídeo personalizado de 45 segundos para agencias de marketing que muestre la historia de éxito de un cliente. El estilo visual es cinematográfico y emocionalmente resonante, acompañado de una banda sonora profesional y motivadora y subtítulos claramente visibles para accesibilidad. Esta producción dependería en gran medida del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para encontrar el metraje complementario perfecto, junto con subtítulos/captions precisos para transmitir la narrativa de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vibrante vídeo explicativo de 20 segundos para emprendedores ocupados que demuestre el poder de una herramienta en línea. El estilo visual es rápido y moderno, con colores brillantes y música de fondo enérgica que mantiene el interés del espectador. Este generador de vídeos publicitarios AI en línea permite la generación instantánea de vídeos a partir de indicaciones de texto, con el beneficio adicional de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptar el contenido sin problemas a varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Publicitarios AI en Línea

Crea instantáneamente vídeos publicitarios profesionales con herramientas impulsadas por AI, transformando tus ideas en anuncios ganadores con control creativo y anuncios de vídeo personalizados.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo a Partir de Texto
Pega tu guion para generar instantáneamente tu vídeo inicial. Nuestro AI transforma las indicaciones de texto en vídeos AI, proporcionando un comienzo sin problemas para tu creación de anuncios.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI para transmitir tu mensaje. Estos avatares AI aportan una presencia realista y atractiva a tu contenido publicitario.
3
Step 3
Añade Tu Identidad de Marca
Aplica el logotipo y la paleta de colores únicos de tu marca utilizando controles de marca intuitivos. Esto asegura que toda tu creación de anuncios se alinee perfectamente con tu identidad visual.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio Personalizado
Finaliza y exporta tus anuncios de vídeo personalizados en varios formatos de aspecto y resoluciones. Entrega tu contenido profesionalmente elaborado en todas las plataformas sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en anuncios de vídeo impulsados por AI, construyendo confianza y credibilidad con narrativas auténticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos publicitarios ganadores con AI?

HeyGen te permite producir sin esfuerzo vídeos publicitarios de alto impacto utilizando herramientas impulsadas por AI. Aprovecha anuncios de vídeo personalizados, avatares AI y extensas plantillas de vídeo para lograr control creativo y aumentar el compromiso, asegurando que crees anuncios ganadores con AI.

¿Ofrece HeyGen avatares AI realistas para vídeos de producto?

Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares AI realistas y Actores AI, perfectos para narrar vídeos de producto o mejorar tus anuncios de vídeo personalizados. Esto asegura que el mensaje de tu marca se entregue de manera profesional y atractiva dentro de tus vídeos publicitarios.

¿Cuál es el proceso para generar anuncios de vídeo personalizados a partir de indicaciones de texto?

El Generador de Anuncios de Vídeo AI intuitivo de HeyGen te permite transformar indicaciones de texto en anuncios de vídeo personalizados completamente producidos. Simplemente introduce tu guion, y el AI de HeyGen genera instantáneamente tu vídeo con avatares AI, voces en off y escenas dinámicas, agilizando tus flujos de trabajo de creación de anuncios.

¿Puedo agilizar mis flujos de trabajo de creación de anuncios utilizando las plantillas de vídeo de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para acelerar tus flujos de trabajo de creación de anuncios. Estas plantillas proporcionan un punto de partida creativo, permitiendo la generación instantánea de vídeos y una marca consistente para tus vídeos publicitarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo