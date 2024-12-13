La tecnología de avatares de AI y texto a vídeo de HeyGen automatiza muchos procesos de animación, generando contenido visual dinámico sin necesidad de fotogramas clave manuales. Los usuarios pueden lograr efectos de animación sofisticados y transiciones a través de las plantillas pre-diseñadas de HeyGen y la generación inteligente de escenas, haciendo que la animación sea accesible para todos los niveles de habilidad.