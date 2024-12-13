HeyGen agiliza significativamente la creación de contenido para la formación en defensa al convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off en minutos. Esta eficiencia permite a las organizaciones generar rápidamente materiales de formación atractivos y prácticos, mejorando la accesibilidad para no expertos y acelerando la difusión del conocimiento de estrategias de defensa.