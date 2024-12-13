Generador de Formación en Defensa: Construye Campañas Poderosas

Genera mensajes convincentes y materiales de defensa efectivos que influyan en los tomadores de decisiones y logren cambios, aprovechando avatares de IA para vídeos atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a defensores experimentados y profesionales de políticas, ilustrando cómo el uso de un generador de formación en defensa facilita la producción de materiales de defensa efectivos para involucrar a los tomadores de decisiones. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, con visualizaciones de datos en pantalla y un tono claro y persuasivo. Este vídeo puede ser creado de manera eficiente utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de alta energía de 30 segundos específicamente para los especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales dentro de grupos de defensa, mostrando el poder de un generador de formación en defensa para impulsar campañas de defensa en redes sociales y lograr un cambio tangible. Emplea cortes rápidos, música de fondo de tendencia y diversos avatares de IA para crear una experiencia visual atractiva. Los avatares de IA de HeyGen añadirán un toque humano a tu alcance digital.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a estrategas de defensa y gestores de campañas, desarrolla un vídeo informativo de 50 segundos que destaque las ventajas estratégicas de un generador de formación en defensa para la personalización a problemas específicos y la construcción de consenso. El estilo visual y de audio debe ser provocador, utilizando pantallas divididas para mostrar el desarrollo de estrategias y visuales diversos, todo acompañado de una narración calmada y educativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de esta compleja narrativa visual.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Defensa

Empodera a tus defensores con formación de alto impacto transformando sin esfuerzo tus objetivos de defensa en experiencias de aprendizaje basadas en vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza delineando tu estrategia de defensa y mensajes clave. Introduce tu contenido de formación basado en texto, y el generador lo preparará para la producción de vídeo utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion, estableciendo la base para materiales de defensa efectivos.
2
Step 2
Elige Tu Instructor Virtual
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tu formador. Personaliza tu vídeo con un instructor virtual que resuene con tu audiencia, haciendo tus mensajes de defensa más convincentes.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplica los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores. Esto asegura que la creación de tu contenido no solo sea informativa, sino también visualmente atractiva y consistente con tu marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Formación
Genera tu vídeo de formación en defensa completado. Puedes utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarlo a varias plataformas, listo para su distribución para ayudar a tus defensores a lograr un cambio significativo en políticas y financiación.

Genera Vídeos de Defensa Atractivos para Redes Sociales

Produce contenido de vídeo convincente rápidamente para la defensa en redes sociales, impulsando la conciencia y la acción para tus campañas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los defensores a crear mensajes convincentes para sus campañas de defensa?

HeyGen empodera a los defensores para producir contenido de vídeo altamente atractivo a partir de texto, aprovechando avatares de IA y plantillas dinámicas. Esto permite la creación de mensajes convincentes que resuenan con las audiencias objetivo, aumentando significativamente el impacto de las campañas y esfuerzos de defensa. Transforma ideas creativas en materiales de defensa efectivos rápidamente.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en los materiales efectivos de defensa de políticas públicas?

Los avatares de IA en HeyGen actúan como portavoces profesionales y consistentes para la defensa de políticas públicas, entregando información con claridad e impacto. Ayudan a los defensores a construir consenso y presentar temas complejos en un formato de vídeo fácilmente digerible, mejorando las herramientas de comunicación para audiencias diversas, asegurando consistencia en el mensaje a lo largo de todos los esfuerzos de defensa.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de defensa para adaptarse a iniciativas específicas de cambio de políticas y financiación?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias características de personalización, incluyendo controles de marca, diversas plantillas y soporte de biblioteca de medios, permitiendo a los usuarios adaptar el contenido de defensa precisamente para objetivos específicos de cambio de políticas y financiación. Esta flexibilidad asegura que el mensaje sea siempre relevante e impactante para los tomadores de decisiones y partes interesadas clave.

¿Cómo agiliza HeyGen el proceso de creación de contenido para la formación en defensa?

HeyGen agiliza significativamente la creación de contenido para la formación en defensa al convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off en minutos. Esta eficiencia permite a las organizaciones generar rápidamente materiales de formación atractivos y prácticos, mejorando la accesibilidad para no expertos y acelerando la difusión del conocimiento de estrategias de defensa.

