Creador de Vídeos de Aprendizaje Adaptativo: Crea Cursos Atractivos

Crea e-learning personalizado con avatares de AI para ofrecer una experiencia de aprendizaje atractiva y adaptativa.

484/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, destacando la facilidad de convertirse en un creador de vídeos educativos. El estilo visual y de audio debe ser brillante, enérgico y fácil de usar, con una voz en off clara y concisa. Ilustra cómo las Plantillas y escenas fáciles de usar de HeyGen, combinadas con su capacidad de Text-to-video a partir de guiones, permiten a cualquiera generar rápidamente vídeos instructivos de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 30 segundos dirigido a departamentos de RRHH y especialistas en L&D, enfatizando el impacto del aprendizaje personalizado con vídeos de AI. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno, inspirador y profesional, utilizando avatares de AI de alta calidad y Subtítulos precisos para transmitir información compleja. Muestra cómo HeyGen permite una experiencia de aprendizaje más atractiva y efectiva, conduciendo a una mejor retención del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para equipos de marketing y organizaciones de formación global, enfocándose en la eficiencia de crear vídeos más rápido para una audiencia global. El estilo visual debe ser elegante, informativo y eficiente, demostrando la rápida creación de contenido con diversas opciones de generación de voz en off. Destaca cómo la generación de Voz en off de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de Aspecto permiten una rápida localización y escalado de contenido para cualquier plataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de aprendizaje adaptativo

Crea vídeos educativos personalizados sin esfuerzo con AI. Personaliza el contenido, añade interactividad y mejora los resultados de aprendizaje para cada estudiante.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo Principal
Comienza generando tus vídeos educativos fundamentales. Usa guiones impulsados por AI o introduce tu texto para transformarlo instantáneamente en contenido atractivo con "Text-to-video a partir de guiones".
2
Step 2
Añade Elementos de Aprendizaje Interactivos
Mejora el compromiso del alumno incorporando elementos interactivos. Incorpora "preguntas interactivas generadas por AI" y otros componentes interactivos para adaptar el camino de aprendizaje según las respuestas del usuario.
3
Step 3
Personaliza Tu Experiencia Adaptativa
Personaliza el viaje de aprendizaje. Elige de una diversa biblioteca de "avatares de AI" para que coincidan con tu marca y estilo pedagógico, asegurando una experiencia de aprendizaje consistente y relatable.
4
Step 4
Exporta y Entrega Cursos Personalizados
Finaliza tus vídeos de aprendizaje adaptativo. Exporta tus vídeos instructivos en varios formatos, listos para su implementación, para proporcionar una "experiencia de aprendizaje" personalizada e impactante para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma conceptos educativos difíciles en vídeos de AI claros y digeribles, haciendo que el aprendizaje adaptativo sea accesible y efectivo para cualquier tema.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de e-learning atractivos?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de AI intuitivo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos educativos atractivos rápidamente. Nuestra plataforma ofrece una gama de voces de AI, avatares de AI y visuales de AI para crear experiencias de aprendizaje impactantes sin necesidad de una edición de vídeo extensa.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos de aprendizaje personalizados?

Absolutamente. HeyGen funciona como un creador de vídeos de aprendizaje adaptativo, permitiéndote crear vídeos instructivos adaptados a audiencias específicas. Aprovecha los guiones impulsados por AI y las voces de AI para ofrecer contenido altamente personalizado, mejorando la experiencia de aprendizaje para cada estudiante.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para acelerar la producción de vídeos educativos?

HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos a través de herramientas de AI como Text to Video, voces de AI y subtítulos generados automáticamente por AI. Puedes añadir fácilmente visuales dinámicos de AI y voces en off profesionales, reduciendo el tiempo de producción y permitiéndote crear experiencias de aprendizaje impactantes de manera eficiente.

¿HeyGen admite el uso de Avatares de AI para contenido educativo profesional?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de AI realistas que pueden actuar como tus presentadores en pantalla, dando vida a cursos en línea y vídeos de formación. Estos avatares de AI mejoran la experiencia de aprendizaje al proporcionar una presencia visual consistente y atractiva, haciendo que los vídeos instructivos sean más dinámicos y memorables.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo