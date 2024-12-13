Plantillas de Vídeo Publicitario: Crea Anuncios de Vídeo Atractivos Rápidamente

Impulsa tu creación de anuncios con plantillas personalizables, produciendo vídeos promocionales atractivos rápidamente usando el Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

478/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo promocional dinámico de 45 segundos diseñado para especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico que buscan cautivar a su audiencia con anuncios de vídeo atractivos. Este vídeo debe presentar colores vibrantes, animaciones energéticas y una banda sonora electrónica moderna, junto con un "avatar de IA" confiado que transmita los mensajes clave. Destaca cómo la "Generación de voz en off" puede personalizar aún más estas plantillas de anuncios animados para diversas campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo corto de 60 segundos para equipos de lanzamiento de productos y creadores de contenido, ilustrando el poder de los activos creativos en la creación de vídeos promocionales impactantes. Adopta un estilo visual elegante y cinematográfico con una partitura orquestal inspiradora, representando diversos casos de uso para el completo "Soporte de biblioteca de medios/stock". Muestra cómo incluso las narrativas complejas pueden transformarse sin esfuerzo en vídeos pulidos utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una plantilla de vídeo publicitario concisa de 20 segundos para agencias de publicidad y estrategas de marca, enfatizando la rápida creación de anuncios y la preparación multiplataforma. La presentación visual debe ser audaz y directa, con efectos de sonido contundentes y una melodía enérgica, asegurando que los "Subtítulos/captions" se muestren de manera prominente para la visualización en silencio. Demuestra la versatilidad del "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para optimizar anuncios de vídeo de alta calidad en varias plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan las Plantillas de Vídeo Publicitario

Crea anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo con plantillas personalizables, características dinámicas y resultados de calidad profesional diseñados para cada plataforma.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Vídeo Publicitario
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo publicitario profesionales y escenas diseñadas para captar la atención y agilizar tu proceso de creación de anuncios.
2
Step 2
Añade el Contenido de Tu Marca
Integra fácilmente tu texto, imágenes y vídeos utilizando nuestro soporte de biblioteca de medios/stock o sube tus propios activos creativos para personalizar tu anuncio.
3
Step 3
Aplica Elementos Dinámicos
Eleva el atractivo de tu anuncio con generación de voz en off profesional, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara e impactante para anuncios de vídeo atractivos.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio de Alta Calidad
Finaliza tu anuncio revisándolo y luego exportando tu vídeo publicitario de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito Promocionales

.

Desarrolla plantillas de vídeo impactantes para historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para los vídeos promocionales de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis plantillas de vídeo publicitario?

HeyGen transforma tus plantillas de vídeo publicitario en anuncios de vídeo atractivos utilizando avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes generar rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad a partir de un simple guion, mejorando tus activos creativos con facilidad.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos promocionales para mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas personalizables para crear vídeos de marketing y promocionales profesionales. Integra fácilmente el logo y los colores de tu marca, y aprovecha nuestra biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje tu identidad única.

¿Qué tipo de plantillas de anuncios animados ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de plantillas de anuncios animados diseñadas para crear anuncios de vídeo de alta calidad. Nuestra plataforma te permite incorporar avatares de IA realistas y animaciones, asegurando que tus anuncios de vídeo sean tanto dinámicos como profesionales, listos para cualquier plataforma.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de anuncios para vídeos publicitarios?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de anuncios, haciendo que sea fácil producir vídeos de marketing atractivos. Utiliza texto a vídeo desde guion y generación de voz en off integrada para convertir rápidamente tus ideas en anuncios de vídeo pulidos sin necesidad de una edición extensa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo