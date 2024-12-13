Ideas Creativas de Videos Publicitarios para una Narración Convincente

Crea ideas cautivadoras de videos publicitarios y anuncios de video creativos. Produce comerciales de video de alta calidad sin esfuerzo con la función de texto a video de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de 60 segundos explicando un nuevo servicio de cajas de suscripción para productos ecológicos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas conscientes del medio ambiente. Este video debe priorizar la narración convincente, presentando un problema y solución relatable a través de un estilo animado cálido y amigable, apoyado por una voz en off clara y tranquilizadora. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para entregar la narrativa con perfecta claridad, mejorando el impacto general de la narración.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un anuncio de 15 segundos en redes sociales para un accesorio de moda de tendencia, dirigido específicamente a la Generación Z en plataformas como TikTok e Instagram. La estética visual debe ser brillante y dinámica, con cortes rápidos, gráficos en movimiento audaces y música popular y animada para crear ejemplos de anuncios de video impresionantes. Incorpora las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza visualmente impactante con un toque contemporáneo, destacando el atractivo instantáneo del producto y aprovechando los principios del diseño en movimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Para una nueva mezcla de café artesanal dirigida a consumidores generales que aprecian productos de estilo de vida de calidad, desarrolla un video de 45 segundos de concienciación de marca como parte de una campaña de marketing más amplia. Este video debe adoptar un estilo visual cinematográfico y aspiracional, con iluminación natural y tomas en cámara lenta del proceso de preparación del café, mejorado por una partitura orquestal relajante para encarnar una publicidad de video efectiva. La función de texto a video de HeyGen será invaluable para transformar eficientemente el concepto escrito en una producción final pulida.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Generar Ideas de Videos Publicitarios

Transforma tus conceptos iniciales en videos publicitarios pulidos y profesionales usando las potentes herramientas de HeyGen. Crea narrativas convincentes y visuales impresionantes con facilidad.

1
Step 1
Define Tu Visión Creativa
Comienza definiendo tu mensaje central y audiencia. Con HeyGen, puedes transformar tus conceptos de publicidad en video creativa en narrativas convincentes usando la función de texto a video.
2
Step 2
Selecciona Tus Presentadores
Da vida a tus ideas de videos publicitarios eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI. Elige la persona perfecta para representar tu marca y transmitir tu mensaje con impacto.
3
Step 3
Integra Visuales Atractivos
Mejora el atractivo de tu anuncio integrando visuales y música atractivos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Esto ayuda a crear ejemplos impresionantes de anuncios de video que capturan la atención.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Anuncio
Una vez que tu anuncio esté perfeccionado, genera fácilmente tu video. HeyGen permite el redimensionamiento de la relación de aspecto y varias exportaciones, asegurando que tus ejemplos de publicidad en video estén listos para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Video de Historias de Éxito de Clientes

.

Aprovecha la AI para crear anuncios de video convincentes a partir de testimonios de clientes, construyendo confianza y generando conversiones.



¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de publicidad en video creativa?

HeyGen te permite generar ideas innovadoras de "videos publicitarios" transformando guiones en videos cautivadores con avatares de AI y diversas plantillas, agilizando la producción de tus "anuncios de video creativos". Esto permite una rápida iteración y prueba de varios conceptos para campañas de marketing impactantes.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear ejemplos impresionantes de anuncios de video?

HeyGen proporciona avatares avanzados de AI, una rica biblioteca de medios y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para asegurar que tus "anuncios de video" sean visualmente atractivos en todas las plataformas. Puedes crear fácilmente "los mejores ejemplos de anuncios de video" con personalización de marca y voces en off de alta calidad.

¿Puede HeyGen facilitar una narración convincente para mis comerciales de video?

Absolutamente, HeyGen apoya la "narración convincente" a través de capacidades de texto a video, permitiéndote convertir fácilmente narrativas en "comerciales de video" atractivos. Incorpora avatares de AI y voces en off generadas para dar vida a tus historias con un toque profesional.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de contenido de video publicitario?

HeyGen simplifica la creación de "videos publicitarios" proporcionando una plataforma intuitiva donde puedes guionizar, seleccionar avatares de AI y generar videos completos con subtítulos y controles de marca. Esta eficiencia te permite centrarte en tus "ideas de videos publicitarios" y menos en la producción compleja.

