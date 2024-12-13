Generador de Vídeos Publicitarios con IA: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente

Transforma guiones en anuncios de vídeo de alto rendimiento con nuestra potente capacidad de Texto a vídeo desde guión, sin necesidad de habilidades de edición.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo profesional y limpio de 45 segundos, dirigido a los especialistas en marketing, ilustrando cómo crear anuncios ganadores con IA de manera eficiente. El audio debe ser enérgico con música de fondo inspiradora. Este vídeo debe enfatizar la extensa función de "Plantillas y escenas" de HeyGen, permitiendo a los usuarios ensamblar rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad a partir de diseños predefinidos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio moderno y rápido de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales que buscan aumentar su interacción en plataformas como TikTok e Instagram. Este vídeo debe mostrar la facilidad de crear anuncios atractivos para redes sociales, aprovechando la avanzada función de "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir narraciones diversas e impactantes a su contenido, asegurando que el audio sea atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio de vídeo claro e informativo de 30 segundos, dirigido a empresas que desean llegar a una audiencia global o diversa, explicando la importancia de la accesibilidad en el marketing de vídeo. El estilo visual debe ser directo con gráficos limpios, y el vídeo debe resaltar la función automática de "Subtítulos/captions" de HeyGen, demostrando lo fácil que es añadir subtítulos completos a cualquier anuncio de vídeo para maximizar el alcance.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Publicitarios con IA

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo cautivadores y de alto rendimiento con herramientas impulsadas por IA, incluso sin habilidades previas de edición. Convierte tus ideas en anuncios ganadores.

1
Step 1
Crea Tu Guión de Anuncio
Comienza introduciendo tu texto publicitario. Nuestra plataforma utiliza tus "guiones" para generar instantáneamente un borrador inicial de vídeo utilizando la tecnología de "Texto a vídeo desde guión", estableciendo la base para tu anuncio ganador.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una diversa gama de "avatares de IA" para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el tono de tu anuncio y transmitan tu mensaje de manera efectiva con esta característica central de "avatares de IA".
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Mejora tu mensaje integrando "Voces en off" profesionales y subtítulos sincronizados. Nuestra "Generación de voz en off" asegura que tu anuncio sea claro, atractivo y accesible para una audiencia más amplia, aumentando su impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio de Alto Rendimiento
Finaliza tu anuncio eligiendo la relación de aspecto deseada y exportando instantáneamente tus "anuncios de vídeo de alto rendimiento". Utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para asegurar que tu contenido esté perfectamente optimizado para todas las plataformas y campañas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Testimonios de Clientes Atractivos

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos y atractivos anuncios de vídeo con IA que generan confianza y convierten prospectos en clientes leales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear anuncios de vídeo ganadores con IA?

El generador de anuncios de vídeo con IA de HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para simplificar la producción de anuncios de vídeo de alto rendimiento. Los especialistas en marketing pueden crear fácilmente anuncios atractivos para redes sociales que capturen la atención y generen resultados.

¿Qué características hacen que el generador de anuncios con IA de HeyGen sea fácil de usar para los especialistas en marketing?

HeyGen ofrece un editor fácil de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo, permitiendo a los usuarios sin necesidad de habilidades de edición producir anuncios de vídeo profesionales. Puedes generar voces en off y añadir subtítulos directamente en la plataforma sin esfuerzo.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar mis campañas de anuncios de vídeo?

Absolutamente, los realistas avatares de IA de HeyGen dan vida a tus guiones, haciendo que tus anuncios de vídeo sean más atractivos y dinámicos. Pueden personalizarse para transmitir tus mensajes clave y llamadas a la acción (CTAs) de manera efectiva, mejorando el rendimiento de la campaña.

¿Qué tipo de anuncios de vídeo puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una variedad de anuncios de vídeo de alto rendimiento adaptados para redes sociales y otras plataformas digitales. Utiliza nuestro generador de anuncios de vídeo con IA para crear contenido impactante desde cero o personalizando plantillas de vídeo existentes.

