Generador de Vídeos Publicitarios con IA: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente
Transforma guiones en anuncios de vídeo de alto rendimiento con nuestra potente capacidad de Texto a vídeo desde guión, sin necesidad de habilidades de edición.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo profesional y limpio de 45 segundos, dirigido a los especialistas en marketing, ilustrando cómo crear anuncios ganadores con IA de manera eficiente. El audio debe ser enérgico con música de fondo inspiradora. Este vídeo debe enfatizar la extensa función de "Plantillas y escenas" de HeyGen, permitiendo a los usuarios ensamblar rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad a partir de diseños predefinidos.
Desarrolla un anuncio moderno y rápido de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales que buscan aumentar su interacción en plataformas como TikTok e Instagram. Este vídeo debe mostrar la facilidad de crear anuncios atractivos para redes sociales, aprovechando la avanzada función de "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir narraciones diversas e impactantes a su contenido, asegurando que el audio sea atractivo.
Produce un anuncio de vídeo claro e informativo de 30 segundos, dirigido a empresas que desean llegar a una audiencia global o diversa, explicando la importancia de la accesibilidad en el marketing de vídeo. El estilo visual debe ser directo con gráficos limpios, y el vídeo debe resaltar la función automática de "Subtítulos/captions" de HeyGen, demostrando lo fácil que es añadir subtítulos completos a cualquier anuncio de vídeo para maximizar el alcance.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Aprovecha el vídeo con IA para diseñar y desplegar rápidamente anuncios cautivadores que generen resultados superiores y atraigan eficazmente a tu público objetivo.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo anuncios de vídeo dinámicos para redes sociales y clips, optimizados para varias plataformas para aumentar el compromiso y el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear anuncios de vídeo ganadores con IA?
El generador de anuncios de vídeo con IA de HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para simplificar la producción de anuncios de vídeo de alto rendimiento. Los especialistas en marketing pueden crear fácilmente anuncios atractivos para redes sociales que capturen la atención y generen resultados.
¿Qué características hacen que el generador de anuncios con IA de HeyGen sea fácil de usar para los especialistas en marketing?
HeyGen ofrece un editor fácil de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo, permitiendo a los usuarios sin necesidad de habilidades de edición producir anuncios de vídeo profesionales. Puedes generar voces en off y añadir subtítulos directamente en la plataforma sin esfuerzo.
¿Pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar mis campañas de anuncios de vídeo?
Absolutamente, los realistas avatares de IA de HeyGen dan vida a tus guiones, haciendo que tus anuncios de vídeo sean más atractivos y dinámicos. Pueden personalizarse para transmitir tus mensajes clave y llamadas a la acción (CTAs) de manera efectiva, mejorando el rendimiento de la campaña.
¿Qué tipo de anuncios de vídeo puedo producir con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir una variedad de anuncios de vídeo de alto rendimiento adaptados para redes sociales y otras plataformas digitales. Utiliza nuestro generador de anuncios de vídeo con IA para crear contenido impactante desde cero o personalizando plantillas de vídeo existentes.