Ejemplos Principales de Videos Publicitarios para Campañas de Marketing Atractivas
Descubre inspiración creativa de los mejores ejemplos de videos publicitarios y eleva la conciencia de tu marca con el texto a video de HeyGen desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un video conciso de 15 segundos para una nueva campaña de marketing anunciando una venta relámpago en una plataforma de comercio electrónico, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan consejos rápidos de marketing. Utiliza cortes rápidos y dinámicos, superposiciones de texto en negrita y una generación de voz en off enérgica para crear conciencia de marca inmediata.
Produce un video instructivo de 45 segundos que demuestre una función de software compleja, diseñado para usuarios expertos en tecnología interesados en herramientas de productividad. El estilo visual debe ser limpio y enfocado en el tutorial con texto en pantalla, apoyado por una voz clara e instructiva, y mejorado con soporte de biblioteca de medios/stock relevante para visuales contextuales, sirviendo como excelentes ejemplos de anuncios en video.
Diseña un video convincente de 60 segundos para redes sociales que cuente una historia de éxito de un cliente sobre cómo superar un desafío común con un servicio, dirigido a clientes potenciales escépticos sobre nuevas tecnologías. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y similar a una entrevista, combinado con animaciones sutiles para énfasis, e incluir subtítulos claros para mejorar la narración.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de video impactantes con IA para mejorar tus campañas de marketing y aumentar las tasas de conversión de manera efectiva.
Anuncios de Video Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente contenido de video cautivador para redes sociales, aumentando la conciencia de marca y el compromiso en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de video de alto impacto?
HeyGen simplifica la creación de anuncios de video atractivos convirtiendo guiones de texto en contenido de video cautivador utilizando avatares de IA avanzados y una biblioteca de plantillas profesionales. Esto permite a los especialistas en marketing producir de manera eficiente publicidad en video dinámica para diversas plataformas.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la conciencia de marca a través de publicidad en video personalizada?
Absolutamente. HeyGen permite a las empresas aumentar la conciencia de marca en sus campañas de marketing ofreciendo controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados. También puedes integrar tus propios medios, asegurando que cada anuncio de video refleje la identidad única de tu marca.
¿Qué papel juega la IA en la generación de anuncios de video creativos y efectivos con HeyGen?
HeyGen aprovecha la IA avanzada para potenciar avatares de IA realistas y generar voces en off naturales, transformando guiones en anuncios de video creativos. Esta tecnología proporciona una increíble inspiración creativa, permitiendo una narración convincente para tu contenido de video sin producción compleja.
¿Cómo puede HeyGen apoyar diversas necesidades de publicidad en video para plataformas como redes sociales o anuncios de YouTube?
HeyGen apoya diversas necesidades de publicidad en video ofreciendo opciones flexibles de redimensionamiento de aspecto y exportación, perfectas para plataformas como redes sociales y anuncios de YouTube. Además, los subtítulos y las leyendas automáticas aseguran que tu contenido de video sea accesible y esté optimizado para un mayor alcance.