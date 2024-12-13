Creador de Vídeos Publicitarios 3D: Crea Anuncios Virales con AI
Transforma tus guiones en impresionantes anuncios de vídeo 3D al instante con potentes capacidades de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de vídeo convincente de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y equipos creativos, ilustrando el poder de HeyGen como un creador de vídeos AI para crear anuncios de vídeo impactantes. El estilo visual debe ser profesional y diverso, presentando un avatar AI que explique diferentes conceptos creativos publicitarios, con su guion llevado a la vida utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. El audio debe ser claro y persuasivo, destacando la eficiencia del contenido impulsado por AI.
Diseña un vídeo atractivo de 60 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, demostrando cómo HeyGen simplifica el proceso de convertirse en un creador versátil de anuncios de vídeo generando creativos publicitarios diversos optimizados para varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente rico, incorporando elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con una banda sonora contemporánea. Enfatiza la facilidad de adaptar contenido para diferentes plataformas utilizando la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Produce un vídeo informativo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando cómo la interfaz intuitiva de HeyGen facilita la creación de vídeos empresariales profesionales con animaciones atractivas. La estética visual debe ser limpia y accesible, mostrando elementos animados simples pero efectivos. Asegura una comunicación clara con subtítulos/captions generados automáticamente por HeyGen, acompañados de música de fondo agradable y optimista, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente creativos publicitarios atractivos que generen resultados y enganchen a tu público objetivo.
Involucra a las Audiencias en Redes Sociales.
Genera vídeos cautivadores para redes sociales y clips cortos para impulsar la presencia en línea de tu marca y su alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis creativos de anuncios de vídeo?
HeyGen actúa como un potente creador de vídeos AI, transformando tus guiones en creativos de anuncios de vídeo atractivos con facilidad. Utiliza avatares AI realistas y capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido atractivo para tus campañas.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la creación rápida de anuncios de vídeo?
HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo para acelerar tu proceso de creación de anuncios. Puedes integrar animaciones sin esfuerzo y aprovechar el amplio soporte de la biblioteca de medios para producir anuncios de vídeo de alta calidad de manera eficiente.
¿HeyGen admite anuncios de vídeo diversos en redes sociales?
Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear anuncios de vídeo impactantes adaptados a varias plataformas de redes sociales. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y controles de marca integrales, puedes asegurarte de que tus vídeos empresariales se vean profesionales en todas partes.
¿Pueden los especialistas en marketing de rendimiento aprovechar HeyGen para campañas publicitarias?
Absolutamente, los especialistas en marketing de rendimiento y los equipos creativos pueden usar HeyGen para escalar su producción de anuncios de vídeo de manera efectiva. HeyGen admite la colaboración multiusuario, lo que lo hace ideal para crear una variedad de creativos publicitarios, incluidos anuncios de vídeo UGC dinámicos, para optimizar el rendimiento de la campaña.