Entdecken Sie noch heute die besten Tools für Video-Prospecting

Nutzen Sie KI-Avatare, um Ihre Verkaufsvideos aufzuwerten – mit personalisiertem Branding und nahtloser Integration, sodass Sie mühelos ansprechende Video-Outreach-Kampagnen erstellen können.

627/2000
Schritt 1
Geben Sie Ihren Prompt Ein
Schritt 2
Klicken Sie Auf Die Schaltfläche Generieren
Schritt 3
Sehen Sie Zu, Wie Ihr Video Zum Leben Erwacht
-Videos generiert
-Avatare generiert
-Videos übersetzt
Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen HeyGen
Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

So verwenden Sie den Video Maker von HeyGen

Mit unserem KI-gestützten Video-Editor erstellst du dein Video schnell, intuitiv und flexibel. So kommst du von der ersten Idee zum fertigen Video:

Kein Team. Kein Schnitt. Nur Ihr KI‑Videoagent bei der Arbeit.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzige Eingabeaufforderung in ein vollständiges Video zu verwandeln.

Prompt-native Videoproduktion

Prompt-native Videoproduktion

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein vollständiges Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee, und Agent liefert ein vollständig ausgearbeitetes, veröffentlichungsreifes Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End-Videoerstellung

End-to-End-Videoerstellung

Agent übernimmt den gesamten Videoproduktionsprozess. Es schreibt auf Basis Ihrer Idee ein klares und überzeugendes Skript, wählt Bilder aus, die Tonalität und Botschaft widerspiegeln, fügt eine natürliche, emotionsbewusste Sprachaufnahme hinzu, nimmt Schnitte und Übergänge für einen professionellen Ablauf vor und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für optimale Verständlichkeit und Performance.

Mit Struktur und Ziel entwickelt

Mit Struktur und Ziel entwickelt

Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflows, die auf Zeitplänen und manueller Zusammenstellung basieren, erstellt Agent Videos von Grund auf neu. Jedes Ergebnis wird gezielt darauf ausgerichtet, Ihr Ziel zu erreichen – von der Botschaft und dem Rhythmus über den Szenenfluss bis hin zur Passung zur Zielgruppe. Das Ergebnis ist ein stimmiges, zielgerichtetes Video.

So funktioniert es

Wie Video-Prospecting-Tools funktionieren

Verbessern Sie Ihre Outreach-Strategie mühelos mit personalisierten Videos, indem Sie die erweiterten Funktionen von Video-Prospecting-Tools nutzen.

Schritt 1

Erstellen Sie überzeugende Verkaufsvideos

Beginnen Sie damit, überzeugende Verkaufsvideos zu erstellen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind. Mit HeyGens KI-gestützter Videoautomatisierung können Sie diesen Prozess optimieren und einen starken ersten Eindruck hinterlassen.

Schritt 2

Wählen Sie KI-Avatare für die Personalisierung aus

Steigern Sie die Authentizität Ihres Videos, indem Sie KI-Avatare wählen, die bei Ihren potenziellen Kunden Anklang finden. Mit dieser HeyGen-Funktion können Sie menschliche Interaktionen simulieren und so die Interaktion und das Engagement erhöhen.

Schritt 3

Anpassen mit Branding-Steuerung

Personalisieren Sie Ihre Videos mit individuellem Branding mithilfe der Branding-Steuerung von HeyGen. Integrieren Sie mühelos Logos und wählen Sie Farbschemata aus, die zur Identität Ihres Unternehmens passen.

Schritt 4

Engagement mit Analytics nachverfolgen

Verstehen Sie die Wirkung Ihrer Outreach-Aktivitäten, indem Sie Analysen nutzen. Die Tools von HeyGen ermöglichen es Ihnen, das Engagement zu verfolgen und liefern Erkenntnisse, mit denen Sie zukünftige Videokampagnen optimieren können.

Bewertungen

HeyGen-Bewertungen: Das sagen echte Nutzer

HeyGen hat über 900 Bewertungen und eine 4,8-Bewertung auf G2. Die Nutzer lieben, wie einfach es ist, Videos aus Text zu erstellen, mit KI zu übersetzen und lebensechte Avatare zu verwenden.

G2-White-Orange-Icon

Bewertet mit 4,8 von 5 · Über 900 Bewertungen

G2-Teal-Orange-Icon

Mühelose mehrsprachige Videoproduktion für unterwegs

Ich nutze HeyGen sehr gern, weil ich damit klare, ansprechende Kommunikation in mehreren Sprachen erstellen und meine Botschaften auf meine Community zuschneiden kann. Das Beste daran ist, dass ich unterwegs großartige Videos erstellen kann, ohne mich jedes Mal selbst physisch aufnehmen zu müssen.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Ein bahnbrechendes Tool für schnelle, konsistente Videoproduktion

Wärmstens zu empfehlen für alle, die in einer Welt, in der Content König ist, auf Geschwindigkeit, Qualität und flexible Videoproduktion setzen.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Außergewöhnlich benutzerfreundlich, revolutioniert die Content-Erstellung

HeyGen hat die Arbeitsweise meines Unternehmens wirklich grundlegend verändert. Vor allem ermöglicht es mir, die Werbeanzeigen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die notwendig sind, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Endlich eine KI-Videoplattform, die sich menschlich anfühlt

Die Avatare, Stimmvarianten und Taktungs-Tools sind anderen Plattformen meilenweit voraus. Der neue Video-Agent-Workflow ist ein Gamechanger: Er hört zu, passt sich an und nimmt Änderungen blitzschnell vor.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Überraschend einfach und perfekt für schnelle, professionell aussehende Videos

Heygen ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Die KI-Agentin erklärt klar, wie jeder Videoclip aussehen wird, und bietet Optionen, um Details anzupassen. Es ist eine wirklich hilfreiche App, und das Beste sind die langen Videodauern, die sich perfekt für YouTube eignen.

- Christine B.

Anwendungsfälle

Entfesseln Sie Verkaufserfolge mit Video-Prospecting-Tools

Entdecken Sie, wie die KI-gestützten Tools von HeyGen Ihr Video-Prospecting verbessern und personalisierte, leistungsstarke und aufmerksamkeitsstarke Sales-Inhalte ermöglichen.

Symbol 1

Erstellen Sie schnell wirkungsstarke Verkaufsvideos

Leverage AI to produce professional sales videos in minutes, boosting engagement and conversion rates.

Symbol 2

Video-Outreach mit personalisierten Inhalten optimieren

Use personalized video templates and AI avatars to create compelling, customized outreach messages.

Symbol 3

Steigern Sie das Engagement mit KI-gestützter Analytik

Utilize detailed analytics to track engagement and refine your video prospecting strategies for better results.

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten

Wie verbessert HeyGen Video-Prospecting mit KI-Avataren?

HeyGen integriert KI-Avatare, um personalisierte Verkaufsvideos zu erstellen und Video-Prospecting spannend und dynamisch zu gestalten. Diese Avatare können Ihr Skript in mehreren Sprachen und Akzenten wiedergeben, sodass Ihre Botschaft weltweit Anklang findet.

Welche Tools bietet HeyGen für die Videobearbeitung an?

HeyGen bietet einen umfassenden KI-Videoeditor, mit dem Nutzer mühelos Untertitel hinzufügen, Seitenverhältnisse anpassen und anpassbare Vorlagen nutzen können – und dabei dank der Branding-Steuerung stets die Marken­konsistenz wahren.

Kann HeyGen dabei helfen, das Engagement für Videos zu verfolgen?

Ja, mit der integrierten Analysefunktion von HeyGen können Nutzer die Zuschauerbindung nachverfolgen. So erhalten Sie Einblicke in die Performance Ihrer personalisierten Videos und können künftige Video-Outreach-Strategien noch gezielter ausrichten.

Welche Personalisierungsoptionen bietet HeyGens KI-gestützte Videoautomatisierung?

HeyGen ermöglicht umfassende Personalisierung durch seine Videovorlagen und Optionen für individuelles Branding, sodass Sie zielgerichtete Inhalte erstellen können, die mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke und ihren Kommunikationszielen im Einklang stehen.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Video-Prospecting-Tools | Engagement steigern | HeyGen