Erstellen Sie sofort überzeugende Investoren-Pitch-Videos mit AI-Avataren, um Ihre Vision professionell zu präsentieren und Venture Capitalists anzuziehen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein schnelles 30-Sekunden-Kurzvideo für vielbeschäftigte Unternehmer, die schnell ein wirkungsvolles AI-Pitch-Video für potenzielle Investoren erstellen möchten. Die Ästhetik sollte modern und sauber sein, mit beschwingter Hintergrundmusik und einer enthusiastischen Stimme. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit und das professionelle Ergebnis, das durch die Nutzung von HeyGen's anpassbaren Vorlagen und Szenen erzielt wird.
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-Sekunden-Video für Unternehmer und Kleinunternehmer, die Venture Capitalists mit einem ausgefeilten Investoren-Pitch beeindrucken möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und überzeugend sein, mit klaren Grafiken und einer artikulierten Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGen's Voiceover-Generierung ein Standard-Pitch-Deck in eine fesselnde Erzählung verwandelt und ihre Präsentation hervorhebt.
Erstellen Sie ein informatives und dennoch ansprechendes 45-Sekunden-Video für Startup-Gründer, die ein umfassendes Pitch-Video für eine Finanzierungsrunde vorbereiten. Der Stil sollte professionell sein, mit klaren visuellen Erklärungen der wichtigsten Konzepte und einer prägnanten, autoritativen Erklärung. Demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um mühelos ein detailliertes Skript in eine vollständige, professionelle Präsentation zu verwandeln und ihren Weg zur Sicherung von Finanzierungen zu vereinfachen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der VC-Pitch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Investoren-Pitch-Videos mit AI, indem Sie Ihr Pitch-Deck in eine dynamische Präsentation verwandeln, um Finanzierungen zu sichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Pitch-Inhalt
Beginnen Sie mit der Strukturierung Ihrer Erzählung oder dem Einfügen Ihres bestehenden Pitch-Deck-Inhalts. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in dynamische Videoszenen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer AI-Avatare, die das professionelle Gesicht Ihres Pitches sein und Ihr Publikum effektiv ansprechen.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Stimme an
Verbessern Sie Ihr Video mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen. Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers oder nehmen Sie Ihre eigene Stimme für eine perfekte Präsentation auf.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Pitch-Video
Verfeinern Sie Ihre Investoren-Pitch-Videos mit dem intuitiven Editor. Sobald alles perfekt ist, exportieren Sie Ihre Kreation in hoher Auflösung, bereit zur Weitergabe an Investoren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Investoren mit visionären Pitches

Entwickeln Sie inspirierende Pitch-Videos, die Ihre Vision klar artikulieren und Investoren dazu motivieren, an das Potenzial Ihres Startups zu glauben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Investoren-Pitch-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochkreative Investoren-Pitch-Videos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Entwickeln Sie einzigartige Erzählungen mit Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft an Venture Capitalists professionell heraussticht.

Welche Funktionen bietet HeyGen für den Aufbau eines leistungsstarken VC-Pitch-Videos?

HeyGen bietet einen AI-Pitch-Video-Maker mit leistungsstarken Funktionen wie realistischen AI-Avataren und nahtloser Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript. Sie können einen Drag-and-Drop-Editor, anpassbare Vorlagen nutzen und 4K-Resolution-Exporte für ein wirklich wirkungsvolles Pitch-Video erzielen.

Kann HeyGen's AI-Pitch-Video-Maker Startup-Gründern helfen, Finanzierungen zu sichern?

Ja, HeyGen's AI-Pitch-Video-Maker ist darauf ausgelegt, Startup-Gründern zu helfen, überzeugende Pitch-Videos zu erstellen, die ihre Vision effektiv an Investoren kommunizieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Technologie können Sie ein ausgefeiltes, professionelles Pitch-Deck präsentieren, das hilft, Finanzierungen zu sichern.

Ist es einfach, ein professionelles Pitch-Video mit HeyGen's Plattform zu erstellen?

Absolut. HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Pitch-Videos mit seinem intuitiven Echtzeit-Editor und einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen. Sie können Ihr Skript schnell in ein ansprechendes Video verwandeln, was es jedem leicht macht, hochwertige Investoren-Pitch-Videos zu produzieren.

