Erstellen Sie ansprechende interne Updates in Minuten, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten verwenden, um Ihre Kommunikation zu optimieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie einen 90-sekündigen Projektfortschrittsbericht für Projektbeteiligte und das Management, der wichtige Meilensteine und zukünftige Perspektiven mit einem datengesteuerten visuellen Stil präsentiert. Dieses ansprechende Teamvideo sollte HeyGen's Vorlagen & Szenen für professionelle Layouts nutzen und Untertitel/Captions für Barrierefreiheit einbinden, um eine prägnante und professionelle Erzählung sicherzustellen.
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo, das einer Schulungsgruppe ein neues internes Tool vorstellt und seine Funktionen mit einem schrittweisen visuellen Ansatz demonstriert. Das Video sollte HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte nutzen und eine klare Sprachübertragung beinhalten, um es zu einem effektiven Schulungsvideo zu machen, das mit einem Online-Video-Editor produziert wurde.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges unternehmensweites Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das einen konsistenten, markenorientierten und energetischen visuellen Stil beibehält, um dringende Nachrichten oder feierliche Botschaften zu übermitteln. Diese effiziente Videoproduktion sollte HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten und als schnelles internes Team-Update-Video zu dienen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie internes Training & Onboarding.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die die Mitarbeiterbindung erhöhen und Onboarding-Prozesse effektiv optimieren.
Liefern Sie ansprechende Team-Kommunikation.
Produzieren Sie motivierende und informative Videos, um Ihr Team zu inspirieren, wichtige Initiativen zu kommunizieren und eine starke Unternehmenskultur zu fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI-Technologie, um die Videoproduktion zu vereinfachen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, einschließlich generativer AI, um Text in ansprechende Videos zu verwandeln. Benutzer können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und einfach ihr Skript eingeben, um eine nahtlose Text-zu-Video-Generierung zu ermöglichen, was den Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht.
Welche fortschrittlichen Bearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von AI-generierten Videos?
HeyGen bietet einen umfassenden Online-Video-Editor mit robusten Werkzeugen zur Anpassung. Sie können Untertitel/Captions hinzufügen, Branding-Kontrollen mit Logos und Farben implementieren und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos spezifische technische Anforderungen erfüllen.
Kann HeyGen in bestehende Workflows zur Erstellung von Team-Update-Videos integriert werden?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Workflow-Automatisierung zu unterstützen und als effizienter AI-Video-Agent für interne Kommunikation zu fungieren. Die Plattform erleichtert die Echtzeit-Zusammenarbeit unter Teammitgliedern und ist ideal, um schnell konsistente und professionelle Team-Update-Videos zu erstellen.
Welche Videoausgabeoptionen und technischen Spezifikationen unterstützt HeyGen?
HeyGen unterstützt verschiedene technische Spezifikationen für die Videoausgabe, einschließlich anpassbarer Seitenverhältnis-Anpassung und hochwertiger Exporte, typischerweise als MP4-Dateien. Die Plattform umfasst auch fortschrittliche Sprachübertragung und automatische Untertitel/Captions, um breite Kompatibilität und Zugänglichkeit zu gewährleisten.