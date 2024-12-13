AI-Umschulungstrainings-Video-Generator für schnelles Upskilling

Beschleunigen Sie das Upskilling der Belegschaft mit AI. Konvertieren Sie Text in fesselnde Trainingsvideos mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

453/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dynamisches Video für L&D-Spezialisten vor, das sich auf die Beschleunigung von Grundlagentrainingsvideos für die Einführung neuer Software konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnell und illustrativ sein, mit schnellen Szenenwechseln aus HeyGens Vorlagen & Szenen, ergänzt durch eine klare und energetische Sprachgenerierung, die die wichtigsten Funktionen und Vorteile hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges informatives Video, das sich an Unternehmensausbilder richtet, die zugängliche Mitarbeiterschulungsvideos produzieren müssen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und inklusiv sein und vielfältige Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Stellen Sie sicher, dass Untertitel/Untertitel während des gesamten Videos prominent angezeigt werden, um unterschiedliche Lernbedürfnisse zu unterstützen und das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Content-Ersteller, die wirkungsvolle Onboarding-Videos erstellen möchten, die vielseitig über Plattformen hinweg sind. Der visuelle Stil sollte modern und klar sein, mit einer selbstbewussten, ermutigenden Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Anpassung des Inhalts für verschiedene soziale Medien oder interne Kanäle mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um zu zeigen, wie dieser AI-Video-Generator die plattformübergreifende Verteilung vereinfacht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Umschulungstrainings-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Umschulungsinhalte schnell in ansprechende, AI-gestützte Trainingsvideos, um Ihre Belegschaft effizient und effektiv weiterzubilden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte direkt in unsere Plattform einzugeben oder einzufügen. Die AI wandelt Ihren Text in ein dynamisches Video um und vereinfacht so die Erstellung von Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Umschulungsvideo zu erzählen. Unsere AI-Avatare bieten ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre Schulungsmodule.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie die Logos und Markenfarben Ihres Unternehmens, um sicherzustellen, dass alle Umschulungsinhalte visuell Ihr Unternehmen repräsentieren und ein konsistentes Lernerlebnis schaffen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulung
Erstellen und exportieren Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos in mehreren Seitenverhältnissen und Formaten, bereit für jede Plattform oder jedes Gerät.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

.

Verwandeln Sie komplexe Umschulungsinformationen in klare, leicht verständliche AI-Trainingsvideos, um das Verständnis und die Lerneffizienz zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Trainingsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion von Mitarbeiterschulungsvideos vereinfacht, indem er Text in überzeugende visuelle Inhalte umwandelt. Nutzer können AI-Avatare und einen leistungsstarken Skripteditor nutzen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, was es zu einem effizienten Umschulungstrainings-Video-Generator macht.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Trainingsinhalten?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie benutzerdefinierte Markenanpassung, mehrsprachige Unterstützung für globale Reichweite und nahtlose LMS-Integration für eine einfache Bereitstellung. Es umfasst auch wesentliche Tools wie Untertitel/Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Trainingsvideos unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme zur Schulungsbereitstellung integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, die eine reibungslose Bereitstellung Ihrer Mitarbeiterschulungsvideos in bestehende Lernplattformen ermöglicht. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass die AI-generierten Inhalte, einschließlich SCORM-Paketen, einfach verwaltet und für effektives Unternehmensschulungen verteilt werden können.

Welche Tools bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Trainingsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachgenerierungsfähigkeiten und realistische HeyGen-gestützte Avatare, um ansprechende Trainingsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erhöhen. Seine umfassende Medienbibliothek und intuitive Bearbeitungsfunktionen ermöglichen eine anspruchsvolle visuelle Erzählweise und professionelle Schulungsvideos.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo