AI-Umschulungstrainings-Video-Generator für schnelles Upskilling
Beschleunigen Sie das Upskilling der Belegschaft mit AI. Konvertieren Sie Text in fesselnde Trainingsvideos mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dynamisches Video für L&D-Spezialisten vor, das sich auf die Beschleunigung von Grundlagentrainingsvideos für die Einführung neuer Software konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnell und illustrativ sein, mit schnellen Szenenwechseln aus HeyGens Vorlagen & Szenen, ergänzt durch eine klare und energetische Sprachgenerierung, die die wichtigsten Funktionen und Vorteile hervorhebt.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges informatives Video, das sich an Unternehmensausbilder richtet, die zugängliche Mitarbeiterschulungsvideos produzieren müssen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und inklusiv sein und vielfältige Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Stellen Sie sicher, dass Untertitel/Untertitel während des gesamten Videos prominent angezeigt werden, um unterschiedliche Lernbedürfnisse zu unterstützen und das Verständnis zu verbessern.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Content-Ersteller, die wirkungsvolle Onboarding-Videos erstellen möchten, die vielseitig über Plattformen hinweg sind. Der visuelle Stil sollte modern und klar sein, mit einer selbstbewussten, ermutigenden Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Anpassung des Inhalts für verschiedene soziale Medien oder interne Kanäle mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um zu zeigen, wie dieser AI-Video-Generator die plattformübergreifende Verteilung vereinfacht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie das Kursangebot weltweit.
Entwickeln Sie schnell ein breiteres Spektrum an Schulungskursen und machen Sie Umschulungsinhalte für eine globale Belegschaft zugänglich mit AI-Video.
Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden.
Nutzen Sie AI-gestützte Trainingsvideos, um Lernende zu fesseln, das Engagement erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung für Umschulungen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Trainingsvideos?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion von Mitarbeiterschulungsvideos vereinfacht, indem er Text in überzeugende visuelle Inhalte umwandelt. Nutzer können AI-Avatare und einen leistungsstarken Skripteditor nutzen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, was es zu einem effizienten Umschulungstrainings-Video-Generator macht.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Trainingsinhalten?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie benutzerdefinierte Markenanpassung, mehrsprachige Unterstützung für globale Reichweite und nahtlose LMS-Integration für eine einfache Bereitstellung. Es umfasst auch wesentliche Tools wie Untertitel/Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Trainingsvideos unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.
Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme zur Schulungsbereitstellung integriert werden?
Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, die eine reibungslose Bereitstellung Ihrer Mitarbeiterschulungsvideos in bestehende Lernplattformen ermöglicht. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass die AI-generierten Inhalte, einschließlich SCORM-Paketen, einfach verwaltet und für effektives Unternehmensschulungen verteilt werden können.
Welche Tools bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Trainingsvideos?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachgenerierungsfähigkeiten und realistische HeyGen-gestützte Avatare, um ansprechende Trainingsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erhöhen. Seine umfassende Medienbibliothek und intuitive Bearbeitungsfunktionen ermöglichen eine anspruchsvolle visuelle Erzählweise und professionelle Schulungsvideos.