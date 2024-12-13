HeyGen priorisiert die Zugänglichkeit, indem es automatisch genaue Untertitel/Captions für alle Ihre Videos zur Richtlinie für Remote-Arbeit generiert. Zusätzlich können Sie die Voiceover-Generierung nutzen, um ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen und Ihre Video-Schulungsmaterialien für alle inklusiv zu gestalten.