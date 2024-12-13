Quizbasierte Schulungsvideos: Engagement & Wissen steigern

Verwandeln Sie das Lernen mit interaktiven Video-Quizzen für bessere Wissensspeicherung und Mitarbeiterbewertungen, unterstützt von HeyGens KI-Avataren.

430/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 1-minütiges dynamisches Lehrvideo für bestehende Mitarbeiter und Lernende, das die Kraft von Schulungsvideos zur Verbesserung der Wissensspeicherung für kontinuierliche Kompetenzentwicklung betont. Das Video sollte animierte Grafiken und fröhliche Hintergrundmusik verwenden und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um Lehrpläne effizient in ansprechende visuelle Inhalte umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein fokussiertes 45-Sekunden-Tutorial für Content-Ersteller und Trainer, das den Prozess der Erstellung von Video-Quizzen mit effektiven Quizfragen demonstriert. Der visuelle Stil sollte schrittweise sein, mit klaren Interface-Visuals, während eine freundliche, leitende Stimme, generiert durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, jeden Schritt des Prozesses klar erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 2-Minuten-Video für Teamleiter und L&D-Spezialisten, das die bedeutenden Vorteile eines quizbasierten Schulungsvideo-Ansatzes zur Steigerung des Engagements und zur Vereinfachung von Mitarbeiterbewertungen hervorhebt. Der Stil sollte modern sein und reale Szenarien mit sauberen Übergängen, professioneller Erzählung und durch automatisch generierte Untertitel/Untertitel zugänglich machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie quizbasierte Schulungsvideos funktionieren

Verwandeln Sie Ihr Training mit interaktiven Video-Quizzen, um Engagement zu steigern, Lernen zu verstärken und Wissensspeicherung effektiv zu bewerten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsvideoinhalte
Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um mühelos ansprechende Videoinhalte zu produzieren, die die Grundlage Ihres interaktiven Trainings bilden.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Quizfragen hinzu
Betten Sie Quizfragen direkt in Ihre Videotimeline ein, um passives Zuschauen in ein aktives Lernerlebnis zu verwandeln. Dies ermöglicht Echtzeit-Wissensüberprüfungen.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding und Einstellungen
Passen Sie das Quiz-Erlebnis an, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation (Logo, Farben) anwenden und verschiedene Quiz-Einstellungen an Ihre spezifischen Lernziele anpassen.
4
Step 4
Exportieren und verfolgen Sie den Lernfortschritt
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihr quizbasiertes Schulungsvideo und nutzen Sie das Analytics-Dashboard, um das Engagement, die Leistung und das Verständnis der Lernenden mühelos zu überwachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spezialisierte Bildung vereinfachen

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen oder Compliance-Schulungen, mit ansprechenden KI-Videos mit eingebetteten Quizzen, um das Verständnis und die Zertifizierung zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Wissensspeicherung durch interaktive Video-Quizze verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem KI-Avatare und dynamische Szenen integriert werden. Dies erlaubt die nahtlose Einbettung von Quizfragen in die Videoinhalte, was die Wissensspeicherung in Ihren Mitarbeiterschulungsvideos erheblich steigert.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur effizienten Erstellung von Video-Quizzen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Video-Quizzen mit seinem KI-gestützten Kurs-Builder, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln. Sie können problemlos verschiedene Quizfragen hinzufügen und Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten und Voiceover-Generierung nutzen, um umfassende Lernerfahrungen zu schaffen.

Kann HeyGen zertifizierte Schulungen und Mitarbeiterbewertungen unterstützen?

Absolut, HeyGen erleichtert zertifizierte Schulungen, indem es Ihnen ermöglicht, nachvollziehbare, auf Zertifikaten basierende Lernerfahrungen mit integrierten Video-Quizzen zu erstellen. Dies unterstützt effektive Mitarbeiterbewertungen und hilft, die Compliance in Ihrer Organisation sicherzustellen, während es auch das Engagement verbessert.

Wie unterstützt HeyGen diverse Remote-Schulungsbedürfnisse?

HeyGen verbessert das Remote-Training mit seiner Mehrsprachigen Unterstützung und der Fähigkeit, Untertitel/Untertitel zu generieren, was das Training für eine globale Belegschaft zugänglich macht. Die flexiblen Videokreationstools der Plattform, einschließlich KI-Avataren, gewährleisten qualitativ hochwertige und konsistente Mitarbeiterschulungsvideos für alle.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo