Entdecken Sie inspirierende Beispiele für Produktvideos
Entdecken Sie fesselnde Produktvideos, die Ihr Marketing mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion auf ein neues Niveau heben. Wandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende Visuals um, die Ihre Markenbekanntheit steigern.
So verwendest du HeyGens Video Maker
Mit unserem KI-gestützten Video-Editor erstellst du dein Video schnell, intuitiv und flexibel. So kommst du von der Idee zum fertigen Video:
Kein Team. Kein Schnitt. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzige Eingabeaufforderung in ein vollständiges Video zu verwandeln.
Prompt-native Videoproduktion
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein vollständiges Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee, und Agent liefert ein vollständig ausgearbeitetes, veröffentlichungsreifes Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End-Videoerstellung
Agent übernimmt den gesamten Videoproduktionsprozess. Es schreibt auf Basis deiner Idee ein klares und überzeugendes Skript, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt eine natürliche, emotionsbewusste Sprachaufnahme hinzu, nimmt Schnitte und Übergänge für einen professionellen Ablauf vor und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für optimale Verständlichkeit und Performance.
Mit Struktur und Ziel entwickelt
Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflows, die auf Zeitplänen und manueller Zusammenstellung basieren, erstellt Agent Videos von Grund auf neu. Jedes Ergebnis wird gezielt darauf ausgelegt, Ihr Ziel zu erreichen – von der Botschaft und dem Rhythmus über den Szenenfluss bis hin zur Passung zur Zielgruppe. Das Ergebnis ist ein stimmiges, zielgerichtetes Video.
So funktionieren Produktvideo-Beispiele
Lerne, überzeugende Produktvideobeispiele mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen, die HeyGens innovative Funktionen nutzt.
Erstellen Sie ein fesselndes Skript
Beginnen Sie damit, ein prägnantes und fesselndes Skript zu erstellen, das die wichtigsten Funktionen Ihres Produkts hervorhebt. Konzentrieren Sie sich auf Einfachheit und Klarheit, damit Ihr Publikum den von Ihnen gebotenen Mehrwert versteht. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen, um diesen Prozess zu optimieren.
Wählen Sie KI-Avatare und Sprachaufnahmen aus
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an KI-Avataren und Sprachaufnahmen, um Ihrem Produktvideo einen professionellen Touch zu verleihen. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Produkt auf eine fesselnde und nahbare Weise präsentieren und so die Verbindung zu den Zuschauern stärken.
Visuell ansprechende Szenen hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Produktvideo mit der Vielzahl an Vorlagen und Szenen von HeyGen. So lassen sich die Vorteile und realen Einsatzmöglichkeiten Ihres Produkts visuell darstellen, wodurch die Inhalte für Zuschauer ansprechender und leichter verständlich werden.
Export mit Branding-Kontrollen
Passen Sie Ihr Video abschließend an Ihre Marke an, indem Sie die Branding-Steuerung von HeyGen nutzen. Justieren Sie Logos, Farben und andere Elemente und exportieren Sie Ihr Video anschließend im gewünschten Seitenverhältnis, um ein professionelles Endprodukt zu erhalten, das perfekt zu Ihrer Markenidentität passt.
HeyGen-Bewertungen: Das sagen echte Nutzer
HeyGen hat über 900 Bewertungen und eine Bewertung von 4,8 auf G2. Die Nutzer lieben, wie einfach es ist, Videos aus Text zu erstellen, mit KI zu übersetzen und lebensechte Avatare zu verwenden.
Bewertet mit 4,8 von 5 · Über 900 Bewertungen
Mühelose mehrsprachige Videoproduktion für unterwegs
Ich nutze HeyGen sehr gern, weil ich damit klare, ansprechende Kommunikation in mehreren Sprachen erstellen und meine Botschaften auf meine Community zuschneiden kann. Das Beste daran ist, dass ich unterwegs großartige Videos erstellen kann, ohne mich jedes Mal persönlich aufnehmen zu müssen.
- Jacob B.
Ein bahnbrechendes Tool für schnelle, konsistente Videoproduktion
Wärmstens zu empfehlen für alle, die in einer Welt, in der Content König ist, auf Geschwindigkeit, Qualität und flexible Videoproduktion setzen.
- Corneliu C.
Außergewöhnlich benutzerfreundlich, revolutioniert die Content-Erstellung
HeyGen hat die Arbeitsweise meines Unternehmens wirklich grundlegend verändert. Vor allem ermöglicht es mir, die Werbeanzeigen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die notwendig sind, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
- Brent M.
Endlich eine KI-Videoplattform, die sich menschlich anfühlt
Die Avatare, Stimmvarianten und Taktungs-Tools sind anderen Plattformen meilenweit voraus. Der neue Video-Agent-Workflow ist ein echter Gamechanger: Er hört zu, passt sich an und nimmt Überarbeitungen blitzschnell vor.
- Magnus J.
Überraschend einfach und perfekt für schnelle, professionell aussehende Videos
Heygen ist wirklich einfach zu bedienen. Die KI-Agentin erklärt klar, wie jeder Videoclip aussehen wird, und bietet Optionen, um Details anzupassen. Es ist eine wirklich hilfreiche App, und das Beste daran sind die langen Videodauern, die sich perfekt für YouTube eignen.
- Christine B.
Mit HeyGen fesselnde Produktvideos erstellen
Nutze die KI von HeyGen, um fesselnde Produktdemos zu erstellen und so Videomarketing und Markenbekanntheit mühelos zu steigern.
Fesselnde Social-Media-Clips erstellen
Quickly produce engaging social media clips to captivate your audience and drive product interest.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung mit KI-Video
Create compelling ads swiftly using AI to enhance product visibility and attract potential customers.
Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren
Highlight customer testimonials through impactful videos that build trust and convert prospects into loyal customers.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten
Wie verbessert HeyGen Video-Marketing-Strategien?
HeyGen bietet eine umfassende Suite KI-gestützter Tools, darunter KI-Avatare und Voiceover-Erstellung, um ansprechende Produktvideos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums gewinnen und die Markenbekanntheit steigern. Mit Branding-Kontrollen und der Anpassung des Seitenverhältnisses lassen sich Ihre Videos nahtlos auf jedes beliebige Format und jede Plattform zuschneiden.
Welche technischen Funktionen machen HeyGen für die Erstellung von SaaS-Videos geeignet?
HeyGen ist hervorragend darin, SaaS-Videos zu erstellen, indem es Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten, Untertitel und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzt. Diese Tools stellen sicher, dass Ihre Produkt-Demo-Videos nicht nur informativ, sondern auch visuell ansprechend sind und technische Inhalte mühelos klar vermitteln.
Kann HeyGen dabei helfen, Produktvideos mit fesselndem Storytelling zu erstellen?
Ja, HeyGens Verwendung von Vorlagen, Szenen und Voiceover-Generierung ermöglicht es Ihnen, erzählerische Elemente in Produktvideos einzubinden. Diese Funktionen helfen dabei, eine Geschichte zu gestalten, die die Zuschauerbindung und die emotionale Verbindung stärkt und Ihr Produkt hervorhebt.
Auf welche Weise vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es intuitive Tools wie die Umwandlung von Skripten in Videos und eine Bibliothek anpassbarer Vorlagen bietet. Diese Funktionen ermöglichen einen strukturierten, schrittweisen Ablauf, sodass selbst Nutzer mit begrenztem Budget mühelos professionelle Produktvideos erstellen können.
