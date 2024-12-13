Schneller Generator für Richtlinienänderungsankündigungsvideos

Erstellen Sie mühelos professionelle Richtlinienaktualisierungsvideos mit unseren intuitiven Vorlagen und Szenen.

409/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für die allgemeine Bevölkerung, formulieren Sie die jüngsten Änderungen der lokalen Recyclingvorschriften in einer 60-sekündigen öffentlichen Bekanntmachung. Der visuelle Stil muss informativ und freundlich sein, mit zugänglichen Grafiken und einer positiven Hintergrundmusik, wobei Untertitel entscheidend sind, um maximale Reichweite und Verständnis für diese wichtige öffentliche Bekanntmachung (PSA) zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Um bestehende Kunden zu informieren, erstellen Sie ein 30-sekündiges Social-Media-Ankündigungsvideo, das ein neues Feature oder einen Vorteil im Zusammenhang mit einer Unternehmensrichtlinienaktualisierung hervorhebt. Verwenden Sie einen ansprechenden und modernen visuellen Stil mit lebhafter Hintergrundmusik und dynamischen Übergängen, schnell umgesetzt mit einsatzbereiten Vorlagen und Szenen für eine polierte Social-Media-Ankündigung.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Erklärvideo vor, das speziell für Branchenprofis zugeschnitten ist und eine bedeutende regulatorische Richtlinienänderung im Finanzsektor detailliert beschreibt. Das Video sollte einen autoritativen und klaren visuellen Stil aufweisen, prägnante Datenvisualisierungen und eine professionelle Stimme beinhalten, alles effizient über Text-zu-Video vom Skript generiert, um höchste Genauigkeit für diese kritischen Richtlinienankündigungsvideos zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Richtlinienänderungsankündigungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Richtlinienaktualisierungen mühelos in klare, ansprechende Videos mit AI, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigungen verstanden und wirkungsvoll sind.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Richtlinienankündigungstext eingeben oder einfügen. Der Generator verwandelt Ihren Text in natürlich klingende gesprochene Worte für die Videonarration.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um Ihre Richtlinienänderungen zu präsentieren. Sie können auch deren Aussehen und Stimme an Ihren Kommunikationsstil anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihrer Organisation. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit Stockmedien, Hintergrundmusik und relevanten Videovorlagen.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Überprüfen Sie Ihr Video, generieren Sie automatisch Untertitel für die Zugänglichkeit und exportieren Sie es dann in verschiedenen Formaten, die für Ihre gewünschten Plattformen geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung von Richtlinienerklärungen für Stakeholder

.

Entwickeln Sie klare und prägnante Videoerklärungen, um neue Richtlinien effektiv an Mitarbeiter, Kunden oder die Öffentlichkeit zu kommunizieren und ein besseres Verständnis zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Richtlinienankündigungsvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Erstellung von ansprechenden Richtlinienänderungsankündigungen vereinfacht. Nutzer können Text-zu-Video-Funktionen, AI-Avatare und verschiedene Videovorlagen nutzen, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Markenbildung von Richtlinienvideos?

HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Richtlinienankündigungsvideos mit Ihren spezifischen Farben, Logos und Hintergrundmusik anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle Ihre öffentlichen Bekanntmachungen (PSAs) eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Kann HeyGen HR-Teams dabei helfen, effizient Videoerklärungen zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es HR-Teams, schnell hochwertige Videoerklärungen für neue Richtlinien oder Aktualisierungen zu produzieren. Mit AI-Avataren und nahtloser Sprachgenerierung können Sie Skripte mit minimalem Aufwand in professionelle Videos verwandeln.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit für Richtlinienankündigungen sicher?

HeyGen unterstützt die Zugänglichkeit, indem es automatisch Untertitel für alle Ihre Richtlinienänderungsankündigungsvideos generiert. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Botschaft für ein breiteres Publikum auf verschiedenen Plattformen klar und verständlich ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo