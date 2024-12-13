Videoerstellung für Fertigungsanlagen: Demos schnell erstellen

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Videos für Fertigungsanlagen mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

381/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für interne Teams, das einen neuen Workflow-Automatisierungsprozess mit klaren, animierten Grafiken und beschwingter Hintergrundmusik veranschaulicht. Die Erzählung sollte klar und prägnant sein und effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt werden, um komplexe Informationen in ansprechende Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Content-Stück, das sich an Marketingfachleute richtet und auffällige visuelle Elemente sowie einen markenkonformen Audiostil bietet, der mit spezifischen Branding-Kontrollen übereinstimmt. Dieses schnelle Video, mühelos mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen erstellt, sollte die Einfachheit der Erstellung überzeugender Kurzform-Inhalte hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, die lernen, neue Fertigungsanlagen zu bedienen, mit hochauflösenden visuellen Elementen und einem lehrreichen, professionellen Audiostil. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine konsistente, klare Erzählung während der detaillierten technischen Anweisungen sicherzustellen und so die Wissensspeicherung zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Fertigungsanlagen funktioniert

Erstellen Sie professionelle Produktdemos, Schulungs- und Erklärvideos für Ihre Fertigungsanlagen mit AI-gestützter Leichtigkeit.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine fertige Videovorlage aus unserer vielfältigen Sammlung oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Projekt zu erstellen. Unsere Vorlagen & Szenen vereinfachen Ihren Videoerstellungsprozess.
2
Step 2
Entwickeln Sie Ihre Erzählung
Verwandeln Sie Ihr detailliertes Skript in ansprechende Videoinhalte mit unserer Text-zu-Video-Funktion. Erstellen Sie mühelos eine professionelle Sprachübertragung, um Ihre Zuschauer zu führen.
3
Step 3
Stärken Sie Ihre Marke
Wenden Sie Ihre einzigartige Markenidentität mit umfassenden Branding-Kontrollen an, einschließlich benutzerdefinierter Logos, Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos perfekt mit dem Image Ihres Unternehmens übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für verschiedene Plattformen vor. Nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihre Inhalte für soziale Medien, interne Schulungen oder Kundenbildung zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Social-Media-Inhalte

.

Erzeugen Sie dynamische und ansprechende Social-Media-Videos, um Ihre Fertigungsanlagen effektiv zu vermarkten und ein breiteres Publikum zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videodemonstrationen für Fertigungsanlagen vereinfachen?

HeyGen ist ein AI-Videoersteller, der die Produktion hochwertiger Produktdemo-Videos für Fertigungsanlagen vereinfacht. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und professionelle Sprachübertragungen, um komplexe Maschinen effektiv zu erklären und Text mühelos in Video zu verwandeln.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem intuitiven Online-Videoersteller für Unternehmen?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreiche Videovorlagen, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen. Sie können Ihr Skript einfach in professionelle Videos mit Animationen und Hintergrundmusik verwandeln, was den Videoproduktionsprozess effizient macht.

Kann HeyGen helfen, die Markenkonsistenz in professionellen Videos zu wahren?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre kreativen Inhalte, von Schulungsvideos bis hin zu Social-Media-Inhalten, markenkonform und visuell konsistent bleiben.

Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Arten von Unternehmensvideos?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger AI-Videoersteller, der perfekt für die Erstellung von Erklärvideos, Schulungsvideos und Social-Media-Inhalten geeignet ist. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und hyperrealistische Sprachgenerierung, um ansprechende Präsentationen aus Ihrem Skript zu erstellen und eine durchgängige Videogenerierung zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo