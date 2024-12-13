Erstellen Sie ein Tutorial-Video für Ihr Produkt schnell & einfach

Produzieren Sie ansprechende Produkt-Onboarding-Videos mit Leichtigkeit. Heben Sie Ihre Tutorials sofort mit HeyGens realistischen AI-Avataren hervor.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das neue Benutzer durch den ersten Einrichtungsprozess einer SaaS-Plattform führt. Diese technische Anleitung richtet sich an Benutzer, die detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärungen benötigen, mit klaren Bildschirmaufnahmen und einem fachkundigen, professionellen Ton. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine präzise, konsistente Erzählung zu erstellen, die jeden Schritt zur Erstellung eines Video-Tutorials für komplexe Software klar kommuniziert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 2-minütiges Onboarding-Video für Kunden, die ein Smart-Home-Gerät auspacken und einrichten. Die Zielgruppe umfasst sowohl technikaffine Personen als auch Anfänger, daher benötigt das Video einen hellen, benutzerfreundlichen visuellen Stil mit klaren animierten Diagrammen und fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu optimieren und ihnen effektiv beizubringen, wie man ein Tutorial-Video für die Produktinstallation mit Leichtigkeit erstellt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktvideo, das die drei wichtigsten Vorteile eines innovativen Küchengeräts hervorhebt, das für potenzielle Kunden gedacht ist, die E-Commerce-Websites oder soziale Medien durchsuchen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und schnelllebig sein, mit Nahaufnahmen des Produkts in Aktion und prägnantem On-Screen-Text, ergänzt durch klare Erklärungen. Stellen Sie die volle Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions implementieren, um das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern und ein wirkungsvolles Produktvideo zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Produkt-Tutorial-Video erstellt

Erstellen Sie ansprechende, produktgenaue Tutorial-Videos mit Leichtigkeit, indem Sie AI nutzen, um komplexe Schritte zu vereinfachen und Ihr Produkt effektiv zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres detaillierten Skripts. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen in eine professionelle Grundlage für Ihr Produkt-Tutorial zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus HeyGens großer Auswahl an Videovorlagen, um Ihr Tutorial schnell zu strukturieren. Verwenden Sie den intuitiven Editor, um Szenen und Elemente anzupassen und die visuelle Attraktivität sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Produktvisualisierungen & Details hinzu
Integrieren Sie Bildschirmaufnahmen, Bilder oder Videoclips, die Ihr Produkt zeigen. Wenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen an, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos im gesamten Video zu integrieren.
4
Step 4
Generieren Sie Voiceover & Exportieren
Verbessern Sie Ihr Video mit HeyGens AI-Voiceover-Generator und fügen Sie automatisch Untertitel & Captions hinzu. Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Produktvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen für Plattformen wie soziale Medien oder YouTube.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medienplattformen

.

Verwandeln Sie Ihre Produkt-Tutorials in prägnante, teilbare Videos, die für das Engagement in sozialen Medien und auf YouTube optimiert sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung eines Produkt-Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGens generative AI-Plattform ermöglicht es Ihnen, mühelos ein Tutorial-Video für Ihr Produkt zu erstellen, indem Sie Text aus einem Skript direkt in ein Video umwandeln. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um Ihren Produktionsworkflow zu beschleunigen. Dies vereinfacht die Erstellung von hochwertigen Anleitungsvideos erheblich.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Produktvideomacher?

Als führender Produktvideomacher bietet HeyGen AI-Avatare und einen fortschrittlichen AI-Voiceover-Generator, um Ihre Produkterklärungen zum Leben zu erwecken. Sie können auch automatische Untertitel & Captions für die Barrierefreiheit hinzufügen und Ihre Markenidentität mit anpassbaren Branding-Kontrollen beibehalten. Diese Funktionen sorgen für ein professionelles und ansprechendes Produktvideo.

Kann ich mit HeyGen schnell ein Anleitungsvideo für soziale Medien erstellen?

Absolut. HeyGen ist für die schnelle Inhaltserstellung konzipiert und ermöglicht es Ihnen, schnell ein ansprechendes Anleitungsvideo zu produzieren, das für soziale Medienplattformen wie YouTube optimiert ist. Nutzen Sie bestehende Videovorlagen und passen Sie Ihr Material mit Seitenverhältnis-Kontrollen einfach an, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen.

Wie vereinfacht HeyGens generative AI-Plattform die Erstellung eines Tutorial-Videos aus einem Skript?

HeyGens generative AI-Plattform vereinfacht die Erstellung eines Tutorial-Videos erheblich, indem sie Ihr geschriebenes Skript direkt in ansprechende Videoinhalte umwandelt. Unsere Text-zu-Video-Funktion, unterstützt von einem fortschrittlichen AI-Voiceover-Generator, ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Erzählungen für Ihr Anleitungsvideo zu erstellen, ohne Ihre eigene Stimme aufnehmen zu müssen. Dies rationalisiert den gesamten Produktionsprozess vom Konzept bis zum Endprodukt.

