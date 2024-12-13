Erstellen Sie ein Tutorial-Video für Ihr Produkt schnell & einfach
Produzieren Sie ansprechende Produkt-Onboarding-Videos mit Leichtigkeit. Heben Sie Ihre Tutorials sofort mit HeyGens realistischen AI-Avataren hervor.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das neue Benutzer durch den ersten Einrichtungsprozess einer SaaS-Plattform führt. Diese technische Anleitung richtet sich an Benutzer, die detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärungen benötigen, mit klaren Bildschirmaufnahmen und einem fachkundigen, professionellen Ton. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine präzise, konsistente Erzählung zu erstellen, die jeden Schritt zur Erstellung eines Video-Tutorials für komplexe Software klar kommuniziert.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 2-minütiges Onboarding-Video für Kunden, die ein Smart-Home-Gerät auspacken und einrichten. Die Zielgruppe umfasst sowohl technikaffine Personen als auch Anfänger, daher benötigt das Video einen hellen, benutzerfreundlichen visuellen Stil mit klaren animierten Diagrammen und fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu optimieren und ihnen effektiv beizubringen, wie man ein Tutorial-Video für die Produktinstallation mit Leichtigkeit erstellt.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktvideo, das die drei wichtigsten Vorteile eines innovativen Küchengeräts hervorhebt, das für potenzielle Kunden gedacht ist, die E-Commerce-Websites oder soziale Medien durchsuchen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und schnelllebig sein, mit Nahaufnahmen des Produkts in Aktion und prägnantem On-Screen-Text, ergänzt durch klare Erklärungen. Stellen Sie die volle Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions implementieren, um das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern und ein wirkungsvolles Produktvideo zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Produktanleitung und erreichen Sie mehr Benutzer weltweit.
Produzieren Sie mühelos umfassende Produkt-Tutorials, die komplexe Funktionen einem breiteren globalen Publikum zugänglich machen.
Verbessern Sie das Produkttraining und die Benutzerbindung mit AI.
Nutzen Sie AI, um dynamische Produkt-Tutorials zu erstellen, die das Benutzerengagement und die Wissensspeicherung erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung eines Produkt-Tutorial-Videos vereinfachen?
HeyGens generative AI-Plattform ermöglicht es Ihnen, mühelos ein Tutorial-Video für Ihr Produkt zu erstellen, indem Sie Text aus einem Skript direkt in ein Video umwandeln. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um Ihren Produktionsworkflow zu beschleunigen. Dies vereinfacht die Erstellung von hochwertigen Anleitungsvideos erheblich.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Produktvideomacher?
Als führender Produktvideomacher bietet HeyGen AI-Avatare und einen fortschrittlichen AI-Voiceover-Generator, um Ihre Produkterklärungen zum Leben zu erwecken. Sie können auch automatische Untertitel & Captions für die Barrierefreiheit hinzufügen und Ihre Markenidentität mit anpassbaren Branding-Kontrollen beibehalten. Diese Funktionen sorgen für ein professionelles und ansprechendes Produktvideo.
Kann ich mit HeyGen schnell ein Anleitungsvideo für soziale Medien erstellen?
Absolut. HeyGen ist für die schnelle Inhaltserstellung konzipiert und ermöglicht es Ihnen, schnell ein ansprechendes Anleitungsvideo zu produzieren, das für soziale Medienplattformen wie YouTube optimiert ist. Nutzen Sie bestehende Videovorlagen und passen Sie Ihr Material mit Seitenverhältnis-Kontrollen einfach an, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen.
Wie vereinfacht HeyGens generative AI-Plattform die Erstellung eines Tutorial-Videos aus einem Skript?
HeyGens generative AI-Plattform vereinfacht die Erstellung eines Tutorial-Videos erheblich, indem sie Ihr geschriebenes Skript direkt in ansprechende Videoinhalte umwandelt. Unsere Text-zu-Video-Funktion, unterstützt von einem fortschrittlichen AI-Voiceover-Generator, ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Erzählungen für Ihr Anleitungsvideo zu erstellen, ohne Ihre eigene Stimme aufnehmen zu müssen. Dies rationalisiert den gesamten Produktionsprozess vom Konzept bis zum Endprodukt.