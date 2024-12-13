Erstellen Sie ein Lead-Gen-Werbevideo, das konvertiert
Steigern Sie die Lead-Generierung mit hochkonvertierenden Videoanzeigen. Erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte aus Skripten mit HeyGens Text-zu-Video.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das die nahtlose Integration von Lead-Gen-Formularen mit einem CRM-System veranschaulicht, das sich an Marketing-Operations-Manager richtet. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare und Untertitel, um die technischen Schritte präzise zu erläutern, und nutzen Sie eine saubere, datengetriebene visuelle Ästhetik und ein informatives Voiceover, um die Automatisierungsfähigkeiten hervorzuheben.
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges Performance-Werbevideo, das sich auf die Optimierung des ROI durch gezielte Kampagnen konzentriert, ideal für Kampagnenmanager. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell mehrere kreative Spezifikationen zu erstellen, und zeigen Sie dynamische Split-Screen-Vergleiche mit einem analytischen Audioton, um A/B-Teststrategien zu demonstrieren.
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges Produktdemonstrationsvideo, um das Markenbewusstsein zu steigern und Leads für einen B2B-Service zu generieren, das für Produktmarketing-Teams gedacht ist. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um den Wert des Services umfassend darzustellen, und verwenden Sie einen ansprechenden visuellen Stil mit hochwertigen Produktaufnahmen und einem freundlichen, autoritativen Voiceover, um lead-generierende Videos zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Lead-Gen-Werbeerstellung.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle, lead-generierende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Formularabschlüsse für Ihre Kampagnen fördern.
Ansprechende Social-Media-Lead-Gen-Videos.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen für soziale Plattformen, maximieren Sie die Reichweite und ermutigen Sie Interessenten, auf Ihre Angebote zu reagieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen dabei helfen, ein Lead-Gen-Werbevideo effizient zu erstellen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger, ansprechender Videoanzeigen für die Lead-Generierung mithilfe von AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende, lead-generierende Videos für Ihre Kampagnen zu produzieren.
Unterstützt HeyGen technische Integrationen für Lead-Gen-Formulardaten?
Während sich HeyGen auf die robuste Videoerstellung konzentriert, sind die von Ihnen erstellten Videoassets so konzipiert, dass sie nahtlos in Plattformen integriert werden können, die native Lead-Gen-Formulare anbieten. Dies erleichtert die effiziente Datenerfassung und potenziell die Echtzeitsynchronisation mit Ihrem CRM für optimierte Konversionen.
Welche kreativen Spezifikationen bietet HeyGen für Videoanzeigen, die auf bestimmte Zielgruppen abzielen?
HeyGen bietet flexible kreative Spezifikationen, einschließlich Größenanpassung des Seitenverhältnisses und benutzerdefinierter Branding-Kontrollen, um Ihre Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen und Zielgruppensegmente zu optimieren. Sie können sicherstellen, dass Ihre lead-generierenden Videos perfekt für maximale Wirkung über verschiedene Kanäle hinweg zugeschnitten sind.
Wie verbessern HeyGens Videoanzeigen das Markenbewusstsein und steigern die Konversionen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Videoinhalte mit AI-Avataren und benutzerdefiniertem Branding zu erstellen, was das Markenbewusstsein in Ihren Kampagnen erheblich steigert. Diese ansprechenden Videos sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen und klare Call-to-Actions zu enthalten, die letztendlich höhere Konversionen für Ihr Unternehmen erzielen.