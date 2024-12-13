Ja, HeyGen bietet flexible `Anpassung des Seitenverhältnisses` und verschiedene `Export`-Optionen, was es einfach macht, Ihr `Demo`- oder `Tutorial-Video` für Plattformen wie `YouTube` oder interne Wissensdatenbanken anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre `Videoinhalte` zugänglich und für unterschiedliche Betrachtungsumgebungen optimiert sind.