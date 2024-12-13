Maschinen-Tutorial-Video-Maker: Vereinfachen Sie How-To-Anleitungen

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Erklärvideos mit professionellen Videovorlagen, ohne dass Bearbeitungskenntnisse erforderlich sind.

440/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Produktmanager oder Marketingteams ein komplexes Analysekonzept effektiv erfassen? Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Erklärvideo im zugänglichen Tutorial-Videoformat. Visuell sollte dies dynamische, illustrative Grafiken und prägnanten On-Screen-Text verwenden, gepaart mit einer anspruchsvollen Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript und integrierten Untertiteln für maximale Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-DIY-Video für Content-Ersteller und Lifestyle-Blogger, das einen schnellen Heimdekor-Hack demonstriert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit Jump-Cuts sein, lebendige Farben und einen energetischen Soundtrack aufweisen, während vorgefertigte Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll-Material genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 60-Sekunden-Produkt-Tutorial als Anleitungsvideo für neue Software-Nutzer, das sie durch den Onboarding-Prozess einer neuen Anwendung führt. Die Visuals sollten elegante und fokussierte UI-Durchgänge sein, mit einer professionellen Voiceover-Generierung und subtiler Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass das endgültige Video leicht für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten angepasst werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Maschinen-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre How-To-Anleitungen und Produkterklärungen in ansprechende Video-Tutorials mit AI, ohne dass Bearbeitungskenntnisse erforderlich sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Tutorial-Inhalt als Text einzugeben, oder lassen Sie sich von unserem AI-Video-Generator beim Entwurf Ihres Skripts für einen nahtlosen Start unterstützen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator & Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Tutorial zu präsentieren, oder zeichnen Sie Ihren Bildschirm direkt auf, um die Klarheit mit dynamischen Visuals zu erhöhen.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen & Branding hinzu
Integrieren Sie automatische Untertitel, generieren Sie professionelle Voiceovers und wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke an, um Ihr Tutorial anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial
Rendern Sie Ihr endgültiges, hochwertiges Tutorial-Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die mühelose Freigabe auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie klare Erklär- & How-To-Videos

.

Verwandeln Sie komplexe Maschinenoperationen und -verfahren in leicht verständliche Erklärvideos und Schritt-für-Schritt-How-To-Anleitungen für Benutzer.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos mit AI?

HeyGen revolutioniert die Erstellung professioneller Tutorial-Videos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie. Unsere Plattform ermöglicht es jedem, hochwertige Anleitungsvideos zu produzieren, ohne traditionelle Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, was den Prozess intuitiv und effizient macht.

Kann ich AI-Avatare in meinen How-to-Videos für ein ansprechenderes Erlebnis verwenden?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare in Ihre How-to-Videos zu integrieren, um eine menschliche Note zu verleihen und das Engagement der Zuschauer zu erhöhen. Diese AI-Video-Präsentatoren können Ihre Botschaft mit AI-generierten Voiceovers kreativ zum Leben erwecken.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Vereinfachung der Produktion von Erklärvideos?

HeyGen bietet einen umfassenden Online-Video-Editor mit einer reichhaltigen Bibliothek von Videovorlagen, die die Produktion von ansprechenden Erklär- und Anleitungsvideos vereinfachen. Sie können Text einfach in Sprache umwandeln für dynamische Erzählungen und professionelle Untertitel hinzufügen, was Ihren Videoerstellungs-Workflow erheblich beschleunigt.

Wie kann HeyGen mir helfen, visuell ansprechende Tutorial-Videos mit individuellem Branding zu erstellen?

HeyGen befähigt Sie, visuell beeindruckende Tutorial-Videos zu erstellen, indem es umfangreiche Anpassungsoptionen bietet, einschließlich der Integration Ihrer Markenassets. Sie können unsere kostenlose Medienbibliothek mit Stockfotos und -videos nutzen, um hochwertige AI-Visuals zu produzieren, die Ihre Markenidentität wirklich widerspiegeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo