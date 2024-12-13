Erfolgreich mit Langform-Bildungsvorlagen

Passen Sie Kursinhalte und Trainingsvideos für Ihre Schüler mit intuitiven Vorlagen und Szenen an und erstellen Sie ansprechende Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Bildungsvideo, das sich an Gymnasiasten richtet und ein komplexes wissenschaftliches Konzept aufschlüsselt. Der visuelle Ansatz sollte lebendige Animationen und relevantes Stockmaterial aus der Mediathek einbeziehen, mit klarer Audio- und Untertitelung für Barrierefreiheit. Dieses Video sollte schnell mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, um schriftliche Lektionen in ansprechende Bildungsvideos zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein elegantes 30-sekündiges Trainingsvideo-Intro für ein neues Unternehmens-Onboarding-Modul, das sich an neue Mitarbeiter richtet. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und minimalistisch sein, indem das klare Design vorgefertigter Videovorlagen genutzt wird, die eine einfache Anpassung ermöglichen. Sorgen Sie für klaren Ton und ein optimales Seherlebnis auf allen Plattformen durch die Verwendung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Einführungssegment für einen Online-Kurs, das für potenzielle Studenten gedacht ist und den Wert des Kurses zeigt. Der visuelle Stil sollte einladend und modern sein, mit einem AI-Avatar, der wichtige Informationen mit einer überzeugenden Sprachgenerierung liefert, alles basierend auf einer Grundlage anpassbarer Bildungs-Videovorlagen, die umfangreiche Anpassungen als leistungsstarker Online-Video-Maker ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Langform-Bildungsvorlagen funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Langform-Bildungsvideos für Schüler und Online-Kurse mit anpassbaren Vorlagen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Bildungsvorlagen, um Ihr Projekt zu starten. Unsere Vorlagen und Szenen bieten eine strukturierte Grundlage für Ihre Langform-Inhalte.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Passen Sie das Skript einfach an, indem Sie Ihre detaillierten Lektionen hinzufügen. Verwenden Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihren Text sofort in eine ansprechende Erzählung zu verwandeln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Bildungsvideos zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare integrieren, um Ihr Material zu präsentieren. Sie können auch eigene Medien hochladen oder unsere umfangreiche Stockbibliothek nutzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Langform-Bildungsvideo fertig ist, erstellen und laden Sie es einfach herunter. Nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt für jede Plattform formatiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe Themen wie medizinische Inhalte in klare, ansprechende Bildungsvideos, um das Verständnis der Lernenden erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Online-Video-Maker mit anpassbaren Bildungsvorlagen und einer Drag-and-Drop-Oberfläche. Sie können schnell ansprechende Bildungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen erstellen, was den gesamten Produktionsprozess vereinfacht.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGens Bildungsvorlagen?

HeyGens Bildungsvorlagen sind hochgradig anpassbar, sodass Sie Inhalte präzise zuschneiden können. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, eigene Medien integrieren und Szenen anpassen, um überzeugende Anleitungs-, Tutorial- oder Präsentationsvideos für Schüler zu erstellen.

Unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung von Langform-Bildungsvideos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, Langform-Bildungsvideos effizient zu erstellen, indem Skripte mit AI-Avataren und Sprachgenerierung in Videos umgewandelt werden. Dies beschleunigt den Video-Editing-Prozess erheblich und ist ideal für die Kurs- und umfassende Trainingsvideoerstellung.

Wie verbessern HeyGens Funktionen die Zugänglichkeit von Bildungsinhalten?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Bildungsvideos, indem automatisch Untertitel und Bildunterschriften aus Ihrem Skript generiert werden. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte des Online-Video-Makers inklusiv sind und ein breiteres Publikum erreichen, das unterschiedliche Lernpräferenzen hat.

