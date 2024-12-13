Logistik-Promo-Video-Maker für nahtloses Marketing

Erstellen Sie mühelos fesselnde Marketingvideos mit professionellen Vorlagen und leistungsstarker Voiceover-Generierung.

425/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an kleine bis mittelständische Unternehmen richtet und zeigt, wie Ihre Logistiklösungen komplexe Herausforderungen in der Lieferkette vereinfachen. Das Video sollte eine saubere, infografikartige Ästhetik mit einem freundlichen, professionellen Ton annehmen und HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Daten und Betriebsabläufe zu visualisieren und komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Kundenreferenzvideo, das darauf abzielt, Vertrauen bei skeptischen potenziellen Kunden aufzubauen, indem ein zufriedener Kunde Ihre Logistikdienstleistungen lobt. Der visuelle Stil sollte authentisch und interviewartig sein, mit warmer Beleuchtung und natürlichem Audio, ergänzt durch professionelle Hintergrundmusik, wobei HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion genutzt wird, um Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Kundenäußerungen zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 20-sekündiges Sizzle-Video, das sich an Veranstaltungsteilnehmer und Online-Werbetreibende richtet und die unvergleichliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Logistikabläufe vermittelt. Dieses Video benötigt einen energiegeladenen visuellen Stil, der durch schnelle Schnitte und fette Textüberlagerungen gekennzeichnet ist, gepaart mit treibender, intensiver Musik, wobei HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte optimiert werden, um eine nahtlose Bereitstellung über verschiedene Plattformen und Kampagnen hinweg zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Logistik-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Logistik-Promo-Videos mit HeyGens intuitiver Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihre Abläufe mit professionellem Flair und Effizienz zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Palette professioneller Vorlagen, die speziell auf Ihre Logistik- und Werbebedürfnisse zugeschnitten sind und eine polierte Grundlage bieten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Ihre Medien hinzu
Geben Sie Ihr Werbeskript ein und nutzen Sie unsere fortschrittliche Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um sofort Szenen zu generieren, oder laden Sie Ihre eigenen visuellen Assets hoch.
3
Step 3
Passen Sie mit Voiceover und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung in verschiedenen Sprachen und Stilen und wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Elemente für eine konsistente Botschaft an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Promo
Finalisieren Sie Ihr Logistik-Promo-Video und exportieren Sie es einfach in hoher Auflösung, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle, um Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenreferenzvideos

.

Heben Sie erfolgreiche Logistikpartnerschaften durch authentische Kundenreferenzvideos hervor, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Marketingvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell überzeugende Marketing- und Promo-Videos zu erstellen. Nutzen Sie professionelle Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um mühelos hochwertige Inhalte zu produzieren und Ihre Markenbemühungen zu verstärken.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um die Erstellung von Erklärvideos zu vereinfachen, indem Sie KI-Avatare generieren und Text direkt aus einem Skript in Video umwandeln können. Verbessern Sie Ihre Botschaft mit realistischer Voiceover-Generierung, um komplexe Ideen leicht verständlich zu machen.

Kann HeyGen als Logistik-Promo-Video-Maker verwendet werden?

Absolut, HeyGen dient als hervorragender Logistik-Promo-Video-Maker, der Unternehmen ermöglicht, ihre Dienstleistungen effektiv zu präsentieren. Passen Sie Videos mit Branding-Elementen an und greifen Sie auf eine reichhaltige Medienbibliothek zu, um wirkungsvolle Werbeinhalte zu erstellen.

Wie erleichtert HeyGen die Produktion hochwertiger Videos?

HeyGen bietet leistungsstarke Video-Editor-Funktionen, einschließlich dynamischer Textanimationen, um visuell beeindruckende Inhalte zu produzieren. Alle Kreationen können in HD-Qualität exportiert werden, sodass Ihre Videos auf jeder Plattform scharf und professionell aussehen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo