Das ultimative interaktive Video-Tool für Engagement

Steigern Sie Personalisierung und Engagement mit KI-Avataren, um dynamische Lernpfade zu erstellen.

501/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo für Marketinganalysten und datengetriebene Content-Ersteller, das die robusten "Analytics"-Fähigkeiten einer "interaktiven Video-Lösung" hervorhebt. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit überzeugenden Datenvisualisierungen und sanften Übergängen verwenden, begleitet von einem lebhaften, aber informativen Audiotrack. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt für ein breiteres Publikum zugänglich ist, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für alle gesprochenen Dialoge einbinden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Tutorial für professionelle "Video-Editoren" und Content-Manager, das fortgeschrittene Techniken zur "Trimmung und Clip-Erstellung" speziell für die Erstellung überzeugender "interaktiver Video"-Segmente detailliert beschreibt. Der visuelle Ansatz muss detaillierte Bildschirmaufnahmen und präzise Cursorbewegungen zeigen, unterstützt von einer ruhigen und sehr beschreibenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um komplexe technische Anweisungen einfach in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 45-sekündige ansprechende Demonstration für betriebliche Trainer und E-Learning-Entwickler, die die mühelose Erstellung von "Video-Quizzes" innerhalb eines "interaktiven Video"-Rahmens zeigt, um das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden erheblich zu steigern. Das Video sollte eine helle, moderne und ansprechende visuelle Ästhetik annehmen, präsentiert von einem freundlichen KI-Avatar. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln und ein personalisiertes und zugängliches Lernerlebnis zu bieten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interaktives Video-Tool funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Inhalte in fesselnde, dynamische Erlebnisse, die Ihr Publikum begeistern und messbare Ergebnisse liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernvideo
Beginnen Sie mit der Aufnahme neuer Aufnahmen oder dem Hochladen vorhandener Medien. Mit unserem leistungsstarken Editor können Sie nahtlos Ihr Video-Fundament aufbauen und die Bühne für Interaktivität bereiten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende interaktive Elemente hinzu
Integrieren Sie dynamische Elemente wie klickbare Schaltflächen, Hotspots oder Handlungsaufforderungen direkt in Ihr Video. Führen Sie die Zuschauer durch personalisierte Pfade und sammeln Sie wertvolle Einblicke.
3
Step 3
Wenden Sie Verbesserungen und Personalisierung an
Passen Sie das Zuschauererlebnis an, indem Sie Personalisierungsfunktionen integrieren. Gestalten Sie Ihre Inhalte nach individuellen Vorlieben, um jede Interaktion hochrelevant und wirkungsvoll zu machen.
4
Step 4
Exportieren und analysieren Sie die Leistung
Veröffentlichen Sie Ihr interaktives Video auf verschiedenen Plattformen. Nutzen Sie die integrierten Analytics, um das Engagement zu verfolgen, das Verhalten der Zuschauer zu verstehen und Ihre Strategie für zukünftige Kampagnen zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie wirkungsvolle interaktive Anzeigen

.

Erstellen Sie überzeugende Videoanzeigen mit integrierten Handlungsaufforderungen, um das Engagement und die Konversionsraten des Publikums zu maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die Videoerstellung und -bearbeitung?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "Video-Editor" und "Video-Maker", der es Nutzern ermöglicht, "Text-zu-Video aus Skript" mit "KI-Avataren" zu erstellen. Sie können problemlos "Vorlagen & Szenen" nutzen und "Trimmung und Clip-Erstellung" durchführen, um Ihre Inhalte effektiv zu verfeinern.

Welche technischen Funktionen stehen zur Anpassung der Videoausgabe in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet fortschrittliche "technische" Funktionen zur Anpassung, einschließlich automatischer "Untertitel"-Generierung und professioneller "Voiceover-Generierung". Nutzer profitieren auch von flexiblen "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten" und umfassenden "Branding-Kontrollen", um ihre Videoinhalte individuell anzupassen.

Bietet HeyGen Funktionen für Barrierefreiheit und Markenkonsistenz?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit durch automatische "Untertitel"-Generierung für alle Videos. Darüber hinaus ermöglichen robuste "Branding-Kontrollen" die "Personalisierung" von Inhalten mit benutzerdefinierten Logos und Farben, um Markenkonsistenz über alle Ausgaben hinweg sicherzustellen.

Können Nutzer integrierte Medienressourcen in HeyGen nutzen?

Als vielseitiger "Video-Maker" bietet HeyGen umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um Ihre Kreationen zu bereichern. Nutzer können auch eigene Inhalte direkt aufnehmen oder vorhandene Assets hochladen, um sie nahtlos in ihre Projekte zu integrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo