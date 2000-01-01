HeyGen hat über 900 Bewertungen und eine 4,8-Bewertung auf G2. Die Nutzer lieben, wie einfach es ist, Videos aus Text zu erstellen, mit KI zu übersetzen und lebensechte Avatare zu verwenden.

Mühelose mehrsprachige Videoproduktion für unterwegs Ich nutze HeyGen sehr gern, weil ich damit klare, ansprechende Kommunikation in mehreren Sprachen erstellen und meine Botschaften auf meine Community zuschneiden kann. Das Beste daran ist, dass ich unterwegs großartige Videos erstellen kann, ohne mich jedes Mal persönlich aufnehmen zu müssen. - Jacob B.

Ein bahnbrechendes Tool für schnelle, konsistente Videoproduktion Wärmstens zu empfehlen für alle, die in einer Welt, in der Content König ist, auf Geschwindigkeit, Qualität und flexible Videoproduktion setzen. - Corneliu C.

Außergewöhnlich benutzerfreundlich, revolutioniert die Content-Erstellung HeyGen hat die Arbeitsweise meines Unternehmens wirklich grundlegend verändert. Vor allem ermöglicht es mir, die Werbeanzeigen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die notwendig sind, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. - Brent M.

Endlich eine KI-Videoplattform, die sich menschlich anfühlt Die Avatare, Stimmvarianten und Taktungs-Tools sind anderen Plattformen meilenweit voraus. Der neue Video-Agent-Workflow ist ein Gamechanger: Er hört zu, passt sich an und nimmt Überarbeitungen blitzschnell vor. - Magnus J.