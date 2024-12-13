Illustrator-Tutorial-Video-Generator: AI-Tutorials leicht gemacht

Verwandeln Sie Textvorgaben in ansprechende, Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos mit HeyGens Sprachgenerierung.

506/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Pädagogen, das zeigt, wie man HeyGen als AI-Tutorial-Video-Maker nutzt, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplexe Software zu erstellen. Das Video sollte eine saubere und informative visuelle Ästhetik beibehalten, hauptsächlich die HeyGen-Oberfläche zusammen mit der gelehrten Software zeigen und von einem ruhigen und autoritativen AI-Avatar erzählt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Tutorial-Video, das sich an angehende Illustratoren und fortgeschrittene Benutzer richtet und sich auf das Beherrschen der Grundlagen des Zeichenstifts in Illustrator konzentriert. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit präzisen Bildschirmaufnahme-Animationen und hervorgehobenem On-Screen-Text, ergänzt durch klare Untertitel/Untertitel, die von HeyGen für maximale Klarheit generiert werden, was es zu einem effektiven Online-Tutorial-Video macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 30-Sekunden-Werbevideo für vielbeschäftigte Fachleute und Vermarkter, das zeigt, wie ein Illustrator-Tutorial-Video-Generator Textvorgaben schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln kann. Das Video sollte schnelle Schnitte und einen dynamischen visuellen Stil aufweisen, der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit hervorhebt, angetrieben von HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, die die schnelle Erstellung von kurzen, wirkungsvollen Anleitungsvideos demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare, Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos für jede Software, einschließlich Illustrator, indem Sie AI-gestützte Skripterstellung, anpassbare Visuals und automatisierte Sprachaufnahmen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihre Tutorial-Inhalte, indem Sie Textvorgaben eingeben. Die AI wird dann ihre 'Text-zu-Video aus Skript'-Fähigkeit nutzen, um die grundlegenden Szenen für Ihr Video zu erstellen.
2
Step 2
Generieren Sie Visuals
Generieren Sie ansprechende Visuals für jeden Schritt. Erkunden und wenden Sie professionelle 'Vorlagen & Szenen' an, um sicherzustellen, dass Ihr Tutorial klar und visuell ansprechend für Ihr Publikum ist.
3
Step 3
Fügen Sie automatisierte Erzählung hinzu
Fügen Sie Ihrem Tutorial eine kristallklare Erzählung hinzu, indem Sie die fortschrittliche 'Sprachgenerierung' nutzen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von menschlich klingenden Stimmen, um Ihre Zuschauer professionell durch jede Anweisung zu führen.
4
Step 4
Veröffentlichen und Teilen
Veröffentlichen Sie Ihr fertiges Tutorial, indem Sie optionale 'Untertitel/Untertitel' für verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen, dann exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und in hoher Auflösung, bereit zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Konzepte klären

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie fortgeschrittene Illustrator-Techniken, in klare, leicht verständliche Tutorial-Videos für effektives Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Ihre Textvorgaben oder Skripte in vollständige Tutorial-Videos umwandelt, die AI-generierte Visuals, automatisierte Erzählungen und AI-Avatare enthalten. Dies ermöglicht eine effiziente Erstellung von Anleitungsvideos.

Kann ich die Visuals und Sprachaufnahmen in meinen AI-Tutorial-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen, eine umfangreiche Mediathek und Optionen für menschlich klingende Sprachaufnahmen und animierte Anmerkungen. Sie können Szenen einfach erstellen und die Visuals an Ihre Marke anpassen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Tutorial-Videos weltweit zugänglich zu machen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Tutorial-Videos mit automatisierten Untertiteln und Sprachaufnahmen in über 50 Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Schritt-für-Schritt-Tutorial-Videos und Anleitungen ein vielfältiges globales Publikum erreichen können.

Wie verbessert der AI-Tutorial-Video-Editor von HeyGen die Produktion von Anleitungsvideos?

HeyGens intuitiver AI-Tutorial-Video-Editor vereinfacht den gesamten Produktionsablauf, vom Skript bis zum endgültigen Output. Er integriert AI-gestützte Tools zum Schreiben von Skripten, Generieren von Visuals und Erstellen klarer Tutorial-Videos effizient.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo