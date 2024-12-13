HR-Policy-Trainingsvideo-Generator: Compliance vereinfachen & skalieren

Verbessern Sie das Onboarding von Mitarbeitern und die Wissensspeicherung mit lebensechten AI-Avataren, die dynamisches und konsistentes Training liefern.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Compliance-Trainingsupdate-Video für bestehende Mitarbeiter, das die jüngsten Richtlinienänderungen mit einem Schwerpunkt auf Wissensspeicherung hervorhebt. Verwenden Sie eine klare, infografikartige visuelle Präsentation, die komplexe Informationen leicht verständlich macht, unterstützt durch professionelle Voiceover-Generierung, um rechtliche Nuancen klar zu artikulieren. Der Ton sollte autoritativ, aber ansprechend sein, um die professionelle und informative Atmosphäre zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das eine neue Richtlinie zur Remote-Arbeit erklärt, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen verwenden, um wichtige Szenarien visuell darzustellen. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, mit animierten Textüberlagerungen, die wichtige Regeln hervorheben, und der Ton sollte lebhaft und klar sein. Dieser HR-Trainingsvideo-Maker zielt darauf ab, schnell zu informieren und zu engagieren, indem er die praktische Anwendung der Richtlinie zeigt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für eine schnelle Auffrischung der HR-Richtlinien erstellt wurde und sich an alle Mitarbeiter richtet, um die Unternehmensstandards zu verstärken. Das Video sollte realistische AI-Avatare in verschiedenen Büroumgebungen zeigen, die wichtige Richtlinien mit einem positiven, ermutigenden Ton vermitteln, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit. Die Gesamtästhetik sollte hell und energetisch sein, begleitet von professioneller, moderner Hintergrundmusik, um Trainingsvideos ansprechend und effizient zu gestalten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Policy-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihr HR-Policy-Training mit AI-gestützter Videoproduktion, um ansprechende und konsistente Kommunikation in Ihrem Unternehmen sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Geben Sie Ihre HR-Richtlinieninhalte als Text ein. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie, um Ihre schriftlichen Informationen sofort in eine dynamische Videonarration zu verwandeln und ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren. Kombinieren Sie sie mit einer automatisch generierten, natürlich klingenden Stimme, um eine professionelle und konsistente Lieferung Ihrer HR-Trainingsvideos sicherzustellen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und visuellen Elementen an
Personalisieren Sie Ihr Video mit den einzigartigen "Branding-Kontrollen" Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farbschemata. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und unsere Medienbibliothek, um das Engagement zu steigern und wichtige Richtlinienbotschaften zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Training
Finalisieren Sie Ihr Video und "exportieren" Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre Compliance-Trainingsvideos nahtlos für LMS-Integration oder direkte Mitarbeiteransicht, um die Wissensspeicherung und das Verständnis zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Erstellen Sie überzeugende Videos, die Mitarbeiter dazu inspirieren, Unternehmenswerte aktiv zu leben und HR-Richtlinien einzuhalten, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie transformiert HeyGens AI-Videogenerator das HR-Policy-Training?

HeyGens AI-Videogenerator revolutioniert das HR-Policy-Training, indem er die schnelle Erstellung von ansprechenden Unternehmensschulungsprogrammen ermöglicht. Mit AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen sorgt er für effektive Wissensspeicherung und macht komplexe Richtlinien für Mitarbeiter leichter verständlich und nachvollziehbar.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für HR-Trainingsvideos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten für HR-Trainingsvideos, die es Nutzern ermöglichen, anpassbare Vorlagen und AI-Avatare zu nutzen. Sie können Markenanpassungen mit Ihrem Logo und Ihren Farben implementieren und die visuellen Elemente mit HeyGens Medienbibliothek verbessern, um ansprechende, studioähnliche Schulungsvideos zu erstellen, die bei Ihren Mitarbeitern Anklang finden.

Kann HeyGen die Produktion von Compliance- und Onboarding-Videos effektiv skalieren?

Absolut. HeyGen ist ein effizienter HR-Trainingsvideo-Maker, der die Produktion wichtiger Compliance-Trainings- und Onboarding-Inhalte skaliert. Seine Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen, kombiniert mit automatischen Untertiteln und mehrsprachiger Video-Unterstützung, rationalisieren den Erstellungsprozess und sparen erheblich Zeit und Ressourcen.

Was macht HeyGens AI-Trainingsvideos für Mitarbeiter ansprechend?

HeyGen produziert dynamische Lerninhalte durch realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers, die Trainingsvideos äußerst ansprechend machen. Funktionen wie Szenario- und Rollenspieltraining können zum Leben erweckt werden, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter eine Verbindung zum Material herstellen und die Wissensspeicherung insgesamt verbessern.

