HR-Vorteilserklärungsvideo-Generator: Steigern Sie das Mitarbeiterengagement

Verbessern Sie das Verständnis der Mitarbeiter für komplexe Vorteile durch dynamische Videos, die leistungsstarke Text-zu-Video-Technologie aus Skripten nutzen.

418/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, um zur Teilnahme an der jährlichen Vorteilsanmeldeperiode zu ermutigen. Verwenden Sie einen professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil mit reichlicher Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für relevante Bilder, ergänzt durch klare Untertitel, um wichtige Daten und Optionen hervorzuheben und maximale Mitarbeiterbeteiligung zu erreichen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Arbeitgebermarkenvideo, das darauf abzielt, potenzielle Jobkandidaten anzuziehen, indem es die einzigartigen Vorteile und die Unternehmenskultur präsentiert. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine moderne Ästhetik und verwandeln Sie ein prägnantes Skript in eine wirkungsvolle visuelle Erzählung über die Text-zu-Video-Funktion, um Karrierewachstumschancen zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges HR-Schulungsvideo, um eine neue Unternehmensrichtlinie zu erklären, das sich an alle Mitarbeiter richtet, die Compliance-Updates benötigen. Der visuelle Stil sollte eine leicht verständliche Erkläranimation sein, mit einer freundlichen Voiceover-Generierung, und leicht an verschiedene interne Plattformen anpassbar sein, indem das Seitenverhältnis geändert und Exporte für eine optimale Ansicht erstellt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Vorteilserklärungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende HR-Vorteilserklärungsvideos, die wichtige Informationen klar kommunizieren, das Mitarbeiterverständnis verbessern und die interne Kommunikation stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Videovorlage auswählen, die auf HR-Kommunikation zugeschnitten ist, oder sofort ein Video aus Ihrem Vorteilsskript mit unserer Text-zu-Video-Funktion generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft strukturiert und bereit für die Anpassung ist.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente, Text und das Branding Ihres Unternehmens hinzufügen. Integrieren Sie hochgeladene Medien, Stockmaterial oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre HR-Vorteile mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und Ihr Arbeitgeberbranding zu verbessern.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie ein professionelles Voiceover für Ihr Video generieren. Fügen Sie einfach automatische Untertitel und Bildunterschriften hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen HR-Vorteilsinformationen von allen Mitarbeitern verstanden werden, und fördern Sie das Mitarbeiterverständnis.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Schließen Sie Ihr HR-Vorteilsvideo ab, indem Sie alle Elemente überprüfen. Exportieren Sie dann Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und machen Sie es einfach, es über alle internen Kommunikationskanäle zu teilen, um die HR-Kommunikation zu vereinfachen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und die Bindung

.

Erstellen Sie dynamische HR-Kommunikation, die das Mitarbeiterengagement und die Bindung an wichtige Vorteilsinformationen und Unternehmensrichtlinien verbessert.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche kreativen Fähigkeiten bietet HeyGen für ansprechende interne Kommunikation?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Creative Engine für ansprechende interne Kommunikation, die einen intuitiven Online-Video-Editor mit einer Reihe von vorgefertigten Vorlagen und AI-gestützten Text-zu-Video-Funktionen zur Erstellung überzeugender visueller Erzählungen bereitstellt.

Was sind die Hauptmerkmale von HeyGen zur Erstellung von HR-Vorteilserklärungsvideos?

HeyGen ist ein hervorragender HR-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, umfassende Erklärvideos zu Mitarbeiterleistungen mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Es umfasst die Generierung von Voiceovers und automatische Untertitel, um komplexe Informationen für Mitarbeiter leicht verständlich zu machen.

Kann HeyGen bei der Erstellung maßgeschneiderter Erklärvideos für verschiedene HR-Initiativen helfen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie maßgeschneiderte Erklärvideos für HR-Schulungen, Rekrutierung und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erstellen können. Sie können anpassbare Inhalte, Drag-and-Drop-Funktionen und Branding-Kontrollen nutzen, um Videos an Ihre Unternehmenskultur anzupassen.

Wie kann HeyGen eine konsistente Arbeitgebermarke und Mitarbeiterengagement unterstützen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitgebermarke in allen Videos konsistent bleibt und die Unternehmenskultur verstärkt. Durch die Erstellung hochwertiger, ansprechender visueller Erzählinhalte können Sie das Mitarbeiterengagement und das Verständnis erheblich steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo