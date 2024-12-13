Unternehmensankündigungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie wirkungsvolle Updates

Optimieren Sie die Unternehmenskommunikation und liefern Sie schneller polierte Ankündigungen. Verwandeln Sie mühelos Ihr Skript in ein Video mit der Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, das sich an alle Mitarbeiter der Organisation richtet und ein wichtiges Update zur Unternehmensvision kommuniziert. Dieses inspirierende und authentische Video sollte vielfältige Mitarbeiterbilder und eine durchdachte, ansprechende Stimme enthalten, die möglicherweise HeyGens AI-Avatare nutzt, um Führungskräfte darzustellen oder verschiedene Teamrollen zu illustrieren, um ein Gefühl der Einheit und des gemeinsamen Zwecks in der Teamkommunikation zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für eine neue Marketingkampagne, das potenzielle Kunden und Investoren anspricht und die wichtigsten Vorteile eines neuen Dienstes präsentiert. Die Ästhetik sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit kräftigen Grafiken, schnellen Schnitten und einer überzeugenden, energiegeladenen Stimme, die leicht durch die Nutzung von HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen für die schnelle Erstellung von Geschäftsvideos erreicht werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 40-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, um ein wichtiges HR-Richtlinienupdate für alle Mitarbeiter zu klären. Die visuelle Präsentation sollte klar, direkt und informativ sein, mit einfachen Animationen oder Bildschirmtext, um kritische Punkte hervorzuheben, begleitet von einer neutralen, autoritativen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für dieses wichtige Erklärvideo implementieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit KI. Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Ankündigungsvideos und begeistern Sie Ihr Publikum mit professionellen Inhalten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Ankündigungsskript ein, um sofort Videoinhalte mit Text-zu-Video-Funktionen zu generieren. Dies wandelt Ihren Text in ansprechende visuelle Darstellungen und Erzählungen um und legt eine starke Grundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionellen KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese digitalen Präsentatoren erwecken Ihre Ankündigung zum Leben und sorgen für eine polierte und ansprechende Präsentation.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie die einzigartigen Farben, Schriftarten und das Logo Ihrer Marke durch umfassende Branding-Kontrollen anwenden. Bewahren Sie die visuelle Konsistenz in allen Unternehmensvideos.
4
Step 4
Finalisieren und Verteilen
Exportieren Sie Ihre hochwertigen Unternehmensankündigungsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihr fertiges Produkt mühelos für die interne Teamkommunikation oder externe Marketingkampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Social-Media-Ankündigungen

Gestalten Sie fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Unternehmensnachrichten und Ankündigungen sofort über digitale Plattformen zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als Unternehmensankündigungsvideo-Ersteller dienen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, ein effizienter Unternehmensankündigungsvideo-Ersteller zu sein, der Unternehmen befähigt, schnell professionelle Unternehmensankündigungsvideos und Unternehmensvideos zu erstellen. Unsere KI-gestützte Plattform optimiert die Inhaltserstellung für alle internen und externen Kommunikationen.

Was macht HeyGen zu einem KI-gestützten Video-Ersteller für die Unternehmenskommunikation?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Ihren Text in ansprechende Unternehmensvideos zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen eingesetzt werden. Dies ermöglicht die schnelle Produktion von hochwertigen Inhalten, die ideal für Teamkommunikation, Produkteinführungen und Marketingkampagnen sind.

Kann HeyGen eine konsistente Markenführung in Unternehmensankündigungsvideos gewährleisten?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten nahtlos in alle Ihre Unternehmensankündigungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede Botschaft eine konsistente und professionelle visuelle Identität beibehält.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung wirkungsvoller Ankündigungsvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, darunter anpassbare Vorlagen, professionelle KI-Avatare und automatische Untertitel/Captions zur Verbesserung der Zugänglichkeit. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor vereinfacht den Prozess und macht es einfach, überzeugende Ankündigungsvideos mit einem professionellen Finish zu produzieren.

