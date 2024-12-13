Digitaler Marketing-Video-Generator - Steigern Sie Ihre Kampagnen

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen. Verwandeln Sie Ihre Textvorgaben in ansprechende AI-Videos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

533/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges authentisches Testimonial-Video, das sich an potenzielle Kunden richtet, in dem ein zufriedener Nutzer seine Erfolgsgeschichte im Videomarketing teilt. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und persönlich sein, mit realistischen AI-Avataren, die echte Emotionen vermitteln, unterstützt von relevantem B-Roll aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, begleitet von einem beruhigenden Voiceover.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das schnelle Tipps zur Erstellung effektiver Videoanzeigen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen bietet, konzipiert für Content-Ersteller und Social-Media-Manager. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit ansprechenden animierten Vorlagen und Szenen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen durch klare Untertitel/Untertitel leicht verständlich sind. Demonstrieren Sie, wie einfach Videos mit Größenanpassung und Exporten für verschiedene Plattformen angepasst werden können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Tutorial-Video für neue Nutzer, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators veranschaulicht, um Videoinhalte aus einfachen Textvorgaben zu erstellen. Die visuelle Präsentation sollte sauber und lehrreich sein, indem Bildschirmaufnahmen mit AI-generierten Visuals kombiniert werden, während ein prägnantes AI-Voiceover die Zuschauer Schritt für Schritt durch den Prozess führt und die Text-zu-Video-Funktion nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein digitaler Marketing-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige Marketingvideos, die Ihr Publikum fesseln und die Interaktion über alle Ihre digitalen Kanäle hinweg steigern, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder starten Sie mit AI
Nutzen Sie die Kraft der Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen sofort in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln. Verwenden Sie AI-gestützte Skripte oder Textvorgaben, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und prägnant ist und bereit für die Produktion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimmen
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare auswählen, die Ihre Marke repräsentieren und Ihre Botschaft übermitteln. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Skript, um eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie Ihre Marke nahtlos in Ihr Marketingvideo. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten hinzuzufügen und konsistente gebrandete Inhalte zu erstellen, die Ihre Markenpräsenz stärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das optimale Seitenverhältnis für verschiedene Social-Media-Plattformen wählen. Exportieren Sie Ihr veröffentlichungsreifes Video in hoher Auflösung, bereit, über Ihre digitalen Kanäle geteilt zu werden, um Ihr Publikum zu begeistern und Ergebnisse zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfahrungen präsentieren

.

Entwickeln Sie authentische Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden in ansprechende AI-Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen dabei, schnell überzeugende AI-Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, effizient überzeugende AI-Marketingvideos zu erstellen, indem es einen intuitiven AI-Video-Generator nutzt. Verwenden Sie professionell gestaltete Vorlagen und leistungsstarke AI-Tools, um hochwertige Marketingvideoinhalte zu erstellen und dabei Zeit und Ressourcen zu sparen.

Kann ich mit HeyGen AI-Videos aus Textvorgaben erstellen?

Ja, mit HeyGen können Sie mühelos AI-Videos direkt aus Textvorgaben erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die AI-gestützten Tools von HeyGen verwandeln es in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers, einschließlich Untertiteln.

Welche Branding-Anpassungsoptionen gibt es für Marketingvideos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können das Aussehen und die Haptik Ihrer Inhalte einfach anpassen, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und verschiedene Vorlagen verwenden, um professionell gebrandete Inhalte zu erstellen.

Wie kann HeyGen meine Videomarketingstrategie auf verschiedenen Plattformen verbessern?

HeyGen verbessert Ihre Videomarketingstrategie erheblich, indem es die schnelle Erstellung vielfältiger Videoressourcen für verschiedene Social-Media-Plattformen ermöglicht. Passen Sie Ihre Videoanzeigen oder andere Inhalte einfach mit Größenanpassung und Exportoptionen an, um überall dort, wo Ihr Publikum ist, optimale Interaktion zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo