Unternehmensvideostrategien, die Ihre Marke transformieren
Entfesseln Sie die Kraft von Unternehmensvideos mit maßgeschneiderten Vorlagen und KI-Avataren von HeyGen. Erzählen Sie fesselnde Geschichten und heben Sie die Story Ihrer Marke mühelos auf ein neues Niveau.
So verwenden Sie HeyGens Video Maker
Mit unserem KI-gestützten Video-Editor erstellst du dein Video schnell, intuitiv und flexibel. So kommst du von der Idee zum fertigen Video:
Kein Team. Kein Schnitt. Nur dein KI‑Videoagent bei der Arbeit.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um aus einem einzigen Prompt ein vollständiges Video zu erstellen.
Prompt-native Videoproduktion
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein vollständiges Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee, und Agent liefert ein vollständig ausgearbeitetes, veröffentlichungsreifes Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End-Videoerstellung
Agent übernimmt den gesamten Videoproduktionsprozess. Es schreibt auf Basis Ihrer Idee ein klares und überzeugendes Skript, wählt Bilder aus, die Tonalität und Botschaft unterstützen, fügt eine natürliche, emotionsbewusste Sprachaufnahme hinzu, nimmt Schnitte und Übergänge für einen stimmigen Ablauf vor und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für optimale Verständlichkeit und Performance.
Mit Struktur und Ziel entwickelt
Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflows, die auf Zeitplänen und manueller Zusammenstellung basieren, erstellt Agent Videos von Grund auf neu. Jedes Ergebnis wird gezielt darauf ausgelegt, Ihr Ziel zu erreichen – von Botschaft und Rhythmus über Szenenabfolge bis hin zur Passung zur Zielgruppe. Das Ergebnis ist ein stimmiges, zielgerichtetes Video.
So funktioniert Corporate Video
Erstellen Sie wirkungsvolle Unternehmensvideos mit den benutzerfreundlichen Tools und Funktionen von HeyGen. Befolgen Sie diese Schritte, um die Vision Ihres Unternehmens zum Leben zu erwecken.
Ein Skript erstellen
Beginnen Sie damit, ein überzeugendes Skript zu erstellen, das mit Ihren Unternehmenszielen im Einklang steht. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript nahtlos in fesselnde visuelle Inhalte zu übersetzen.
Wählen Sie Ihren Videotyp aus
Bestimmen Sie, welche Art von Unternehmensvideo Sie benötigen, zum Beispiel ein Schulungs- oder Produktdemovideo. Nutzen Sie die große Auswahl an Vorlagen und Szenen von HeyGen, um den Stil Ihres Videos optimal zu unterstützen.
Fügen Sie Ihr Branding hinzu
Passe dein Video an, indem du die Branding-Elemente deines Unternehmens mit den Branding-Steuerelementen von HeyGen verwendest. So stellst du Konsistenz sicher und stärkst deine Markenidentität.
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, nutzen Sie HeyGens Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export, um Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu verbreiten und so maximale Reichweite und Interaktion zu erzielen.
HeyGen-Bewertungen: Das sagen echte Nutzer
HeyGen hat über 900 Bewertungen und eine Bewertung von 4,8 auf G2. Die Nutzer lieben, wie einfach es ist, Videos aus Text zu erstellen, mit KI zu übersetzen und lebensechte Avatare zu verwenden.
Bewertet mit 4,8 von 5 · Über 900 Bewertungen
Mühelose mehrsprachige Videoproduktion für unterwegs
Ich nutze HeyGen sehr gern, weil ich damit klare, ansprechende Kommunikation in mehreren Sprachen erstellen und meine Botschaften auf meine Community zuschneiden kann. Das Beste daran ist, dass ich unterwegs großartige Videos erstellen kann, ohne mich jedes Mal persönlich aufnehmen zu müssen.
- Jacob B.
Ein bahnbrechendes Tool für schnelle, konsistente Videoproduktion
Wärmstens zu empfehlen für alle, die in einer Welt, in der Content König ist, auf Geschwindigkeit, Qualität und flexible Videoproduktion setzen.
- Corneliu C.
Außergewöhnlich benutzerfreundlich, revolutioniert die Content-Erstellung
HeyGen hat die Arbeitsweise meines Unternehmens wirklich grundlegend verändert. Vor allem ermöglicht es mir, die Werbeanzeigen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die notwendig sind, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
- Brent M.
Endlich eine KI-Videoplattform, die sich menschlich anfühlt
Die Avatare, Stimmvarianten und Taktungs-Tools sind anderen Plattformen meilenweit voraus. Der neue Video-Agent-Workflow ist ein Gamechanger: Er hört zu, passt sich an und nimmt Überarbeitungen blitzschnell vor.
- Magnus J.
Überraschend einfach und perfekt für schnelle, professionell aussehende Videos
Heygen ist wirklich einfach zu bedienen. Die KI-Agentin erklärt klar, wie jeder Videoclip aussehen wird, und bietet Optionen, um Dinge anzupassen. Es ist eine wirklich hilfreiche App, und das Beste daran sind die langen Videodauern, die sich perfekt für YouTube eignen.
- Christine B.
HeyGen-Anwendungsfälle für eine effektive Erstellung von Unternehmensvideos
Entdecken Sie, wie HeyGen die Produktion von Unternehmensvideos revolutioniert – mit effizienter Anzeigenerstellung, überzeugendem Storytelling und eindrucksvollen Customer-Success-Präsentationen, die die Wirkung Ihrer Marke steigern.
Mühelose Anzeigenerstellung
Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.
Dynamisches Storytelling
Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.
Erfolgsgeschichten von Kunden
Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten
Wie verbessert HeyGen die Produktion von Unternehmensvideos?
HeyGen revolutioniert die Produktion von Unternehmensvideos, indem es leistungsstarke Funktionen wie KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten bietet. Diese Tools vereinfachen den Prozess und fördern die Kreativität, sodass es einfacher denn je ist, hochwertige Unternehmensvideos zu produzieren.
Kann HeyGen effektive Schulungsvideos erstellen?
Ja, HeyGen ist hervorragend darin, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen und automatisch generierten Voiceovers lässt sich der Inhalt ganz einfach auf spezifische Schulungsanforderungen zuschneiden, sodass Ihre Botschaft klar und professionell vermittelt wird.
Was macht HeyGen ideal für animierte Videos?
Die erweiterten Funktionen von HeyGen, wie die Medienbibliothek und die Unterstützung für Stock-Material, machen es zur idealen Wahl für die Erstellung animierter Videos. Nutzer können ganz einfach auf eine Vielzahl von Assets zugreifen, um ihre kreativen Ideen selbstbewusst zum Leben zu erwecken.
Wie unterstützen die Vorlagen von HeyGen Erklärvideos?
HeyGen bietet vielseitige Vorlagen und Szenen, die speziell für Erklärvideos entwickelt wurden. Diese Tools sorgen in Kombination mit Seitenverhältnis-Anpassung und Branding-Steuerung dafür, dass Erklärvideos sowohl visuell ansprechend sind als auch zur Markenidentität des Unternehmens passen.
