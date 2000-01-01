Video mühelos in PowerPoint einfügen
Verbessern Sie Ihre PowerPoint-Präsentation, indem Sie Videos nahtlos einbetten. Entdecken Sie, wie einfach es ist, mit unserer Voiceover-Erstellung und Untertitelung Ihr Folienset wirklich fesselnd zu gestalten.
So verwenden Sie HeyGens Video Maker
Mit unserem KI-gestützten Video-Editor erstellst du dein Video schnell, intuitiv und flexibel. So kommst du von der Idee zum fertigen Video:
Kein Team. Kein Schnitt. Nur Ihr KI‑Videoagent bei der Arbeit.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein vollständiges Video zu verwandeln.
Prompt-native Videoproduktion
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein vollständiges Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee, und Agent liefert ein vollständig ausgearbeitetes, veröffentlichungsreifes Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End-Videoerstellung
Agent übernimmt den gesamten Videoproduktionsprozess. Es schreibt auf Basis deiner Idee ein klares und überzeugendes Skript, wählt Bilder aus, die zu Ton und Botschaft passen, fügt eine natürliche, emotionsbewusste Sprachaufnahme hinzu, nimmt Schnitte und Übergänge für einen professionellen Ablauf vor und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für optimale Verständlichkeit und Performance.
Mit Struktur und Zielsetzung entwickelt
Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflows, die auf Zeitplänen und manueller Zusammenstellung basieren, erstellt Agent Videos von Grund auf neu. Jedes Ergebnis wird gezielt darauf ausgerichtet, Ihr Ziel zu erreichen – von der Botschaft und dem Rhythmus über den Szenenfluss bis hin zur Passung für Ihr Publikum. Das Ergebnis ist ein stimmiges, zielgerichtetes Video.
So fügen Sie ein Video in PowerPoint ein
Lernen Sie, wie Sie Videos nahtlos in Ihre PowerPoint-Präsentationen integrieren – mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung für wirkungsvolles multimediales Storytelling.
Folie auswählen
Beginnen Sie damit, die Folie in Ihrer PowerPoint-Präsentation auszuwählen, auf der das Video erscheinen soll. Stellen Sie sicher, dass es die richtige Folie ist, um den Ablauf und den Kontext beizubehalten.
Verwenden Sie die Registerkarte „Einfügen“
Navigieren Sie zur Registerkarte „Einfügen“ im PowerPoint-Menüband. Hier können Sie verschiedene Medien, einschließlich Videos, zu Ihrer Präsentation hinzufügen.
Videoquelle auswählen
Klicken Sie im Register „Einfügen“ auf „Video“ und wählen Sie dann entweder „Onlinevideo“ oder „Video auf meinem PC“. Wenn Sie eine Onlinequelle verwenden, können Sie YouTube- oder Vimeo-Links nutzen.
Wiedergabeeinstellungen anpassen
Nachdem Sie das Video eingebettet haben, verwenden Sie die Registerkarte „Wiedergabe“, um Optionen wie Autoplay, Schleife und Zuschneiden zu konfigurieren. So stellen Sie eine nahtlose Integration und Wiedergabe während Ihrer Präsentation sicher.
HeyGen-Bewertungen: Das sagen echte Nutzer
HeyGen hat über 900 Bewertungen und eine 4,8-Bewertung auf G2. Die Nutzer lieben, wie einfach es ist, Videos aus Text zu erstellen, mit KI zu übersetzen und lebensechte Avatare zu verwenden.
Bewertet mit 4,8 von 5 · Über 900 Bewertungen
Mühelose mehrsprachige Videoproduktion für unterwegs
Ich nutze HeyGen sehr gern, weil ich damit klare, ansprechende Kommunikation in mehreren Sprachen erstellen und meine Botschaften auf meine Community zuschneiden kann. Das Beste daran ist, dass ich unterwegs großartige Videos erstellen kann, ohne mich jedes Mal persönlich aufnehmen zu müssen.
- Jacob B.
Ein bahnbrechendes Tool für schnelle, konsistente Videoproduktion
Wärmstens zu empfehlen für alle, die in einer Welt, in der Content König ist, auf Geschwindigkeit, Qualität und flexible Videoproduktion setzen.
- Corneliu C.
Außergewöhnlich benutzerfreundlich, revolutioniert die Content-Erstellung
HeyGen hat die Arbeitsweise meines Unternehmens wirklich grundlegend verändert. Vor allem ermöglicht es mir, die Werbeanzeigen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die notwendig sind, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
- Brent M.
Endlich eine KI-Videoplattform, die sich menschlich anfühlt
Die Avatare, Stimmvarianten und Taktungs-Tools sind anderen Plattformen meilenweit voraus. Der neue Video-Agent-Workflow ist ein Gamechanger: Er hört zu, passt sich an und nimmt Änderungen blitzschnell vor.
- Magnus J.
Überraschend einfach und perfekt für schnelle, professionell aussehende Videos
Heygen ist wirklich einfach zu bedienen. Die KI-Agentin erklärt klar, wie jeder Videoclip aussehen wird, und bietet Optionen, um Details anzupassen. Es ist eine wirklich hilfreiche App, und das Beste daran sind die langen Videodauern, die sich perfekt für YouTube eignen.
- Christine B.
Erweitern Sie Ihre PowerPoint-Präsentation mühelos mit Videos
Entdecken Sie, wie HeyGen das Einfügen von Videos in PowerPoint vereinfacht und Ihre Präsentationen aufwertet. Betten Sie Videos mühelos ein und begeistern Sie Ihr Publikum effizient.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung in Minuten mit KI-Video
Effortlessly incorporate engaging video ads into your PowerPoint slides with AI, saving time and boosting presentation impact.
Steigern Sie Trainingsengagement und Wissensverankerung mit KI
Integrate informative videos into your slides to captivate learners, improving training outcomes and information retention.
Inspiriere und begeistere dein Publikum mit motivierenden Videos
Add compelling motivational videos to PowerPoint slides to enhance message delivery and inspire your audience.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten
Wie füge ich mit HeyGen ein Video in PowerPoint ein?
Die Einbindung eines Videos in Ihre PowerPoint-Präsentation mit HeyGen ist nahtlos. Sie können ein Video mit den KI-Avataren und der Sprachsynthese von HeyGen erstellen und es anschließend einfach über die Registerkarte „Einfügen“ in PowerPoint in Ihre Folie einfügen. Achten Sie darauf, dass das Video in einem kompatiblen Format wie H.264 gespeichert ist.
Kann HeyGen mir dabei helfen, Onlinevideos in meine Präsentation einzubetten?
Ja, HeyGen unterstützt das Einbetten von Online-Videos. Indem Sie einen Einbettungscode für Ihr mit HeyGen erstelltes Video generieren, können Sie es ganz einfach über die Option „Onlinevideo“ im Register „Einfügen“ in Ihre PowerPoint-Präsentation einfügen und so mehr Dynamik in Ihre Präsentation bringen.
Welche Videoformate sind mit PowerPoint und HeyGen kompatibel?
HeyGen exportiert Videos in gängigen Formaten wie .mp4, die mit PowerPoint kompatibel sind. So ist eine nahtlose Integration gewährleistet, wenn Sie Ihr Video in Folien einfügen oder Präsentationen über Plattformen wie Microsoft 365 teilen.
Ist es möglich, meinem Video mit HeyGen Untertitel hinzuzufügen, bevor ich es in PowerPoint einbette?
Auf jeden Fall – HeyGen stellt Tools zur Verfügung, mit denen Sie Untertitel oder Captions erstellen können, die Sie über Ihre Videos legen. So wird die Barrierefreiheit und das Verständnis verbessert, wenn das Video in Ihre PowerPoint-Präsentation eingebettet wird.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.