Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Produkt-Demovideo für SaaS-Marketer, das die Benutzerfreundlichkeit eines neuen Produktmoduls hervorhebt. Verwenden Sie eine lebendige und moderne visuelle Ästhetik mit einem peppigen Soundtrack, wobei ein freundlicher AI-Avatar die Zuschauer durch die Demonstration führt, einfach erstellt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für technische Support-Teams, das einen häufigen Fehlerbehebungsprozess erklärt. Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit beruhigendem, beruhigendem Audio verfolgen, um maximale Zugänglichkeit durch prominente Untertitel/Untertitel zu gewährleisten, und mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessert werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Übersichtsvideo, das sich auf interaktive Demos konzentriert und an Unternehmenssoftwareentwickler und technische Presales-Profis gerichtet ist. Der visuelle und akustische Stil sollte hochinformativ und detailliert sein, klare Bildschirmaufnahmen mit Experten-Voiceover-Generierung integrieren und für die plattformübergreifende Verteilung mit HeyGens Größenanpassung und Exporten anpassbar sein.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr B2B-Software-Demovideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende und fesselnde B2B-Software-Demovideos, die den Wert Ihres Produkts mit professioneller Qualität und fortschrittlichen AI-Funktionen präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Demoinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder der Aufnahme Ihres Bildschirms, um die Funktionen Ihrer Software festzuhalten. Nutzen Sie unsere AI, um Text in fesselnde Videos zu verwandeln und Ihren gesamten Videoerstellungsprozess zu optimieren.
2
Step 2
Branding und visuelle Elemente anwenden
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen und fügen Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen hinzu. Dies stellt sicher, dass Ihr Demo perfekt mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmt.
3
Step 3
AI und Sprachausgabe hinzufügen
Integrieren Sie AI-Avatare, um Ihre Demoinhalte dynamisch zu präsentieren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit weiter, indem Sie Ihrem Video automatisch Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Demo
Schließen Sie Ihre Produktdemos ab, indem Sie sie überprüfen und letzte Anpassungen vornehmen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video einfach in verschiedenen Formaten, bereit zur Weitergabe an Interessenten und Teammitglieder.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

Erstellen Sie ansprechende AI-Videos, um den Erfolg von Kunden effektiv zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von B2B-Software- und Produkt-Demovideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher B2B-Software-Demovideo-Ersteller, der es Benutzern ermöglicht, Skripte in fesselnde Produktdemos zu verwandeln. Seine AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und AI-Sprachausgabe, rationalisieren den gesamten Videoerstellungsprozess ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge.

Kann ich mit HeyGen Produktdemos aus einem Skript mithilfe von AI erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend im Text-zu-Video aus Skripten und ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Produktdemos zu erstellen. Unsere Plattform nutzt leistungsstarke AI-Funktionen, um Ihren Text in dynamische Videoinhalte umzuwandeln, komplett mit AI-Sprachausgabe und anpassbaren AI-Avataren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Demovideos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen zur Verbesserung Ihrer Produktdemos, einschließlich automatischer Untertitel und Bildunterschriften für verbesserte Zugänglichkeit. Sie können auch Bildschirmaufnahmen direkt in Ihre Projekte integrieren, um umfassende B2B-Software-Demovideos zu gewährleisten.

Welche Branding-Optionen stehen für HeyGen-Produktdemos zur Verfügung?

Als umfassender Produkt-Demovideo-Ersteller bietet HeyGen umfangreiche Anpassungsoptionen für das Branding. Sie können problemlos die Logos und Farben Ihres Unternehmens anwenden, um ein konsistentes Branding über alle Ihre End-to-End-Videoerstellungsprojekte hinweg zu gewährleisten und ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen.

