Automatisierter Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Erstellen Sie schnell ansprechende Trainingsvideos. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-to-video from script-Funktion, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Werbevideo für Marketingteams und kleine Unternehmen, die ihre Videoproduktion effizient skalieren möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Stock-Videos aus der Medienbibliothek und benutzerdefinierten Markenassets, unterstrichen von einer enthusiastischen und klaren AI-Stimme. Zeigen Sie, wie die automatisierte Videoproduktion es Nutzern ermöglicht, vorgefertigte Templates & Szenen schnell anzupassen, um professionelle Videos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Erklärvideo für Softwareentwickler und technische Produktmanager, das die Fähigkeiten eines AI-Video-Generators zur Erstellung detaillierter Tutorials veranschaulicht. Verwenden Sie einen präzisen und informativen visuellen Stil, mit einem AI-Avatar, der komplexe Konzepte mit Bildschirmdemonstrationen präsentiert und begleitende Untertitel für Barrierefreiheit bietet. Dieses Video sollte betonen, wie die Plattform die automatisierte Inhaltserstellung für strukturierte, schrittweise technische Schulungen vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das zeigt, wie Text-to-Video-Apps schriftliche Inhalte in ansprechende Social-Media-Videos verwandeln können. Der visuelle Stil sollte schnell und auffällig sein, optimiert für die mobile Ansicht, mit einer freundlichen AI-Stimme und visuell ansprechenden Textüberlagerungen. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Videos für verschiedene Plattformen mit Aspect-ratio resizing & exports anzupassen, um sicherzustellen, dass der Inhalt überall gut aussieht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein automatisierter Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient professionelle Trainingsvideos in großem Maßstab, indem Sie AI nutzen, um Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln und Zeit sowie Ressourcen zu sparen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Schulungsmaterial oder Skript ein. Die Plattform nutzt Text-to-video from script, um Ihre Inhalte zu analysieren und für die visuelle Transformation mit Text-to-Video AI vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und passen Sie deren Erscheinungsbild und Sprachstil an. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachüberlagerungen, die Ihre Botschaft effektiv als digitale Avatare übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek oder nutzen Sie Templates & Szenen, um Ihre Inhalte schnell zu strukturieren, indem Sie AI-gestützte Vorlagen verwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr automatisiertes Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und nutzen Sie Aspect-ratio resizing & exports, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Erzeugen Sie hochwertige Ausgaben, die bereit für die Verteilung und das Lernen sind, indem Sie automatisierte Videoproduktion nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spezialisierte Bildungsinhalte

Vereinfachen Sie komplexe Themen, von technischer Automatisierung bis hin zu medizinischen Themen, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse mit AI-Video zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die automatisierte Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte in hochwertige Videoausgaben zu verwandeln, was es zu einem intuitiven AI-Video-Generator macht. Dies rationalisiert die Videoproduktionsabläufe und ermöglicht eine effiziente automatisierte Inhaltserstellung ohne komplexe AI-Videobearbeitungssoftware.

Kann HeyGen personalisierte Videos mit digitalen Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung von ansprechenden personalisierten Videos mit realistischen digitalen Avataren. Nutzer können aus einer vielfältigen Bibliothek wählen oder benutzerdefinierte Avatare erstellen, um Nachrichten mit AI-Sprachüberlagerungen zu übermitteln und die Zuschauerbindung zu erhöhen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Umwandlung bestehender Inhalte?

HeyGen bietet robuste AI-Video-Tools zur Umwandlung bestehender Inhalte in dynamische Videos. Die Plattform unterstützt Skriptbearbeitung, Mehrsprachigkeit und nutzt automatisierte Videoproduktionsprozesse, um Inhalte effektiv für verschiedene Plattformen neu zu gestalten.

Wie kann HeyGen Unternehmen bei der Skalierung der Videoproduktion helfen?

HeyGen fungiert als leistungsstarke Videoautomatisierungssoftware, die es Unternehmen ermöglicht, die Videoproduktion erheblich zu skalieren. Unsere Plattform erleichtert die automatisierte Videoproduktion und sorgt für hochwertige Videoausgaben für verschiedene Bedürfnisse, von Marketing bis hin zu Schulungen.

