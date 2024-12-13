Audit-Video-Generator für schnellere, intelligentere Audits

Erstellen Sie klare visuelle Rundgänge und vereinfachen Sie komplexe Risikoanalysen mit professionellen AI-Avataren für konsistente, ansprechende Audit-Erklärungen.

482/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie einen informativen 60-sekündigen visuellen Rundgang für neue Mitarbeiter, der einen komplexen internen "Workflow-Automatisierungsprozess" detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit einem ruhigen und lehrreichen Audioton. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um die Präsentation effektiv zu strukturieren und Ihren "Videoproduktionsprozess" zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute richtet und die kreativen Möglichkeiten einer "AI-Videoplattform" zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch, modern und lebhaft sein, mit schnellen Schnitten und einer klaren, enthusiastischen "AI-Stimme". Integrieren Sie HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um leicht fesselnde Hintergrundbilder und Elemente zu finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges "Schulungsvideo", das einen schnellen Tipp zur Umwandlung eines bestehenden "SOP aus Video" bietet. Dieses Video sollte einen klaren, direkten visuellen Stil mit informativem On-Screen-Text und einem schnellen, ansprechenden Audiotrack aufweisen. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit für Ihr Publikum sicher, indem Sie HeyGens integrierte "Untertitel/Caption"-Funktion nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Audit-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Audit-Dokumentation und Risikoanalysen mit professionellen, ansprechenden AI-gestützten Videos, die Klarheit und Compliance-Schulungen verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Audit-Skript
Entwerfen Sie Ihre interne Audit-Dokumentation oder Compliance-Verfahren in ein klares Skript. Unsere Text-to-video from script-Funktion wird dann diesen geschriebenen Inhalt in ein dynamisches Video umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen & Szenen, um Ihren Audit-Bericht oder Ihre Compliance-Schulung zu gestalten. Diese Visuals bieten überzeugende visuelle Rundgänge durch Prozesse und Ergebnisse.
3
Step 3
Passen Sie mit AI-Stimmen an
Verbessern Sie die Botschaft Ihres Videos mit natürlich klingender Erzählung durch unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung. Eine große Auswahl an AI-Stimmen stellt sicher, dass Ihre Audit-Ergebnisse klar und professionell kommuniziert werden.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Generieren Sie Ihr finales Audit-Video einfach und nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen. Dieser Schritt vereinfacht Ihre Verteilung und verbessert die Workflow-Automatisierung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klären Sie Audit-Ergebnisse und Prozesse

.

Vereinfachen Sie komplexe Audit-Ergebnisse, Risikoanalysen und Betriebsprozesse in klare, prägnante Erklärvideos für ein besseres Verständnis und schnellere Lösungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Erklärvideos und mehr mit seiner AI-Videoplattform zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript für die Text-zu-Video-Konvertierung ein und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und AI-Stimmen, um Ihre Inhalte mühelos zum Leben zu erwecken. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann HeyGen die Erstellung von Audit- und Operationsvideos optimieren?

Absolut. HeyGen dient als effizienter Audit-Video-Generator, der Teams ermöglicht, umfassende visuelle Rundgänge und Operations-Audit-Videos zu erstellen. Diese AI-Videoplattform rationalisiert die interne Audit-Dokumentation und die Produktion von Schulungsvideos, was die Workflow-Automatisierung für kritische Prozesse verbessert.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die professionelle Videoproduktion?

HeyGen bietet eine robuste Suite von Funktionen für die professionelle Videoproduktion, einschließlich anpassbarer Vorlagen & Szenen und umfassender Branding-Kontrollen für eine konsistente visuelle Identität. Sie können auch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Ihre Inhalte zu bereichern, ideal für Compliance-Schulungen oder interne Kommunikation.

Welche Ausgabe- und Zugänglichkeitsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen gewährleistet Zugänglichkeit durch automatisierte Untertitel/Caption und eine große Auswahl an natürlichen AI-Stimmen für diverse Erzählungen. Darüber hinaus unterstützt die Plattform das Ändern des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, wodurch Ihre Schulungs- und Erklärvideos für jede Plattform oder jedes Publikum anpassbar werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo