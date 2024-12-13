AI-Präsentations-Video-Tool: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Videoinhalte mit der leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

362/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und Online-Kursentwickler, das einen ansprechenden, illustrativen visuellen Stil mit einer klaren, ruhigen Stimme kombiniert, um die Leistungsfähigkeit der "AI-Avatare" von HeyGen bei der Erstellung hochwertiger Schulungsvideos und der Etablierung einer starken AI-Video-Generator-Präsenz zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Marketer, das einen schnellen, visuell beeindruckenden Stil und energiegeladene Musik nutzt, um zu zeigen, wie die "Vorlagen & Szenen" von HeyGen die Produktion wirkungsvoller Produkt-Erklärvideos beschleunigen und die AI-Videoerstellung zugänglich und schnell machen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für HR-Abteilungen, das einen professionellen, eleganten und informativen visuellen Stil mit einer beruhigenden, klaren Stimme kombiniert, um die Effizienz der "Voiceover-Generierung" von HeyGen bei der Erstellung konsistenter Onboarding-Videos mit vielfältigen Voiceovers zu veranschaulichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das AI-Präsentations-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI-Avataren und lebensechten Stimmen, indem Sie Ihren Text mühelos in professionelle Präsentationen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Unser AI-Video-Generator wandelt Ihre Worte nahtlos in eine dynamische Präsentation um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare wählen, die Ihre Inhalte mit natürlichen Ausdrücken präsentieren.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers
Erstellen Sie professionelle Voiceovers aus Ihrem Skript in über 140 Sprachen und fügen Sie Ihrer Präsentation ein dynamisches und ansprechendes akustisches Element hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Formaten, bereit für die nahtlose LMS-Integration zur effizienten Verteilung Ihrer Schulungsinhalte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie Bildungsinhalte global

.

Entwickeln und verbreiten Sie ansprechende Kurse und Bildungsmaterialien effizient und erreichen Sie ein globales Publikum mit AI-Videoerstellung in mehreren Sprachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von AI-Videos, indem es Ihre Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Präsentatoren verwandelt. Diese Text-zu-Video-Funktion macht die Inhaltserstellung schnell und effizient und optimiert Ihren Arbeitsablauf.

Kann ich AI-Avatare für die Marketinginhalte meiner Marke anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer Vielzahl von AI-Avataren zu wählen, die weiter angepasst werden können, um perfekt mit dem Image und der Botschaft Ihrer Marke für verschiedene Marketinginhalte übereinzustimmen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos einzigartig und markengerecht sind.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für verbesserte Videoinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche kreative Funktionen, darunter professionelle Voiceovers und Unterstützung für über 140 Sprachen, sodass Sie vielseitige und global resonante Videoinhalte produzieren können. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle und wirkungsvolle Videoproduktion nutzen.

Wie kann HeyGen zur Erstellung von Produkt-Erklärvideos oder Onboarding-Videos verwendet werden?

HeyGen ist ein idealer AI-Video-Generator für die schnelle Erstellung überzeugender Produkt-Erklärvideos und effektiver Onboarding-Videos. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten Funktionen ermöglichen es Ihnen, klare und ansprechende visuelle Erklärungen ohne komplexe Videobearbeitung zu liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo